Prima pagină » Actualitate » Donald Trump „ia în considerare” să îl invite pe Volodimir Zelenski la summitul cu Putin din Alaska

10 aug. 2025, 09:11, Actualitate
Această informație vine la o zi după ce Washington și Moscova au confirmat că președinții SUA și Rusiei se vor întâlni vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Astfel, Casa Albă ia în considerare să îl invite pe președintele Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, conform unui înalt oficial american și trei persoane informate despre doscuțiile interne, citați de NBC News.

„Se discută”, a declarat una dintre persoanele informate cu privire la discuții.

De asemenea, sursele au afirmat că vizita lui Zelenski nu a fost încă confirmată și că nu este clar dacă liderul ucrainean va veni în Alaska.

Chiar și așa, înaltul oficial al administrației a spus că este absolutposibil.

Toată lumea speră acest lucru se va întâmpla”, a spus oficialul de la Casa Albă.

Întrebat dacă SUA l-a invitat oficial pe Zelenski, un înalt oficial al Casei Albe a spus:

Președintele rămâne deschis la un summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe planificarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin”.

De asemenea, și Reuters relatează că liderul american este deschis unui summit trilateral, cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, conform unui oficial al Casei Albe.

De menționat este că vineri, înainte de confirmarea summitului, președintele american le-a spus reporterilor la Casa Albă că suntem foarte aproape de un acord” care ar pune capăt conflictului.

Donald Trump a mai spus și că va avea loc „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”.

La început, Casa Albă a pus ca condiție pentru întâlnirea dintre Trump și președintele rus ca Putin se întâlnească mai întâi cu Zelenski, însă Trump a declarat ulterior că aceasta nu este o condiție prealabilă.

Iar dacă Zelenski ar merge în Alaska, nu este clar nici dacă el și Putin s-ar întâlni vreodată în aceeași cameră, a spus una dintre persoanele informate cu privire la discuții.

Volodimir Zelenski a reacționat însă ferm la anunțul lui Donald Trump privind condiițile puse și a avertizat permiterea Rusiei păstreze teritoriile ocupate în Ucraina o să ducă la o nouă invazie.

El a spus permiterea anexării peninsulei Crimeea de către Putin în 2014 nu a împiedicat forțele ruse ocupe mai multe părți ale Ucrainei în timpul conflictului actual.

Acum, Putin vrea să fie iertat pentru a ocupat sudul regiunii noastre Herson, Zaporojie, întreg teritoriul regiunilor Lugansk și Donețk, precum și Crimeea. Nu vom permite această a doua încercare de divizare a Ucrainei. Cunoscând Rusia, știm dacă există o a doua încercare, va exista și o a treia”, a spus liderul de la Kiev.

De asemenea, Ucraina și mai mulți aliați NATO și-au exprimat în privat îngrijorarea că Trump ar putea accepta propunerile lui Putin de a pune capăt războiului fără a ține seama de pozițiile lor.

Ucraina are libertatea de a-și alege propriul destin. Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Rămânem dedicați principiului frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță. Linia actuală de contact ar trebui fie punctul de plecare al negocierilor”, au spus liderii europeni.

Totodată, oficialii de rang înalt din Europa și Ucraina s-au reunit sâmbătă lângă Londra ca discute cu oficialii americani atât pentru a înțelege poziția președintelui rus, cât și pentru a se asigura Donald Trump este conștient de miză, scrie New York Times.

„Nu poți începe un proces cedând teritorii în mijlocul luptelor”, a declarat un negociator european pentru WSJ.

Potrivit NYT, europenii încearcă obțină informații directe despre discuția purtată în această săptămână de președintele rus Vladimir Putin și emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, cu privire la soluționarea conflictului din Ucraina.

După cum înțeleg europenii propunerea liderului rus, acesta vrea controlul rusesc asupra întregului Donbas din Ucraina, chiar și asupra unor zone pe care forțele Moscovei nu le controlează în prezent. În schimb, Vladimir Putin ar fi de acord cu un armistițiu care ar îngheța actualele linii de luptă în alte locuri, chiar și în zonele Herson și Zaporojie, unde trupele ruse controlează porțiuni de teritoriu.

