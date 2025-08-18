Donald Trump, mesaj acid pentru mass-media democrată înainte de întâlnirea cu Zelenski: „O zi importantă! Știrile false au eșuat”

Donald Trump a transmis un mesaj înainte de întâlnirea cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski și liderii europeni, de la Casa Albă, ce vizează negocierile de pace de pe frontul ucrainean, la doar câteva zile după summit-ul bilateral din Alaska dintre președintele american și Vladimir Putin. Totodată liderul american a adresat și știrile din mass-media care l-au criticat deoarece nu a obținut încetarea focului.

Președintele Donald Trump a precizat, în ziua întâlnirii la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și de Mark Rutte, secretarul general al NATO, că este „o zi importantă pentru Casa Albă”.

„O zi importantă la Casa Albă. N-am avut niciodată atât de mulți lideri europeni aici în același timp. O mare onoare pentru America!!! Să vedem care vor fi rezultatele??? Președintele DJT”, a transmis liderul american pe Truth Social.

De asemenea, acesta a dat o replică acidă publicațiilor din străinătate care au sugerat că Donald Trump ar fi cedat direcției dorite Rusia în discuțiile sale cu Vladimir Putin în Alaska. Președintele republican a acuzat mass-media democrate că ar publica informații false, chiar dacă ar fi convins Rusia să cedeze Ucrainei și Statelor Unite, zone precum „Moscova și Sankt Petersburg”

„Sunt total convins că dacă Rusia ar ridica mâna și ar spune: „Renunțăm, cedăm, ne predăm, vom DĂRUI Ucrainei și State Unite ale Americii, cea mai venerată, respectată și puternică dintre toate țările, Moscova și Sankt Petersburg și tot ce le înconjoară pe o distanță de o mie de kilometri, mass-media și partenerii lor democrați ar spune că aceasta a fost o zi proastă și umilitoare pentru Donald J. Trump, una dintre cele mai grele zile din istoria țării noastre.” Dar de aceea sunt ȘTIRILE FALSE și democrații radicali de stânga, care au eșuat lamentabil.”, a mai precizat Donald Trump pe Truth Social.

