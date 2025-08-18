Prima pagină » Actualitate » Donald Trump, mesaj acid pentru mass-media democrată înainte de întâlnirea cu Zelenski: „O zi importantă! Știrile false au eșuat”

Donald Trump, mesaj acid pentru mass-media democrată înainte de întâlnirea cu Zelenski: „O zi importantă! Știrile false au eșuat”

Ruxandra Radulescu
18 aug. 2025, 17:23, Actualitate
Donald Trump, mesaj acid pentru mass-media democrată înainte de întâlnirea cu Zelenski:

Donald Trump a transmis un mesaj înainte de întâlnirea cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski și liderii europeni, de la Casa Albă, ce vizează negocierile de pace de pe frontul ucrainean, la doar câteva zile după summit-ul bilateral din Alaska dintre președintele american și Vladimir Putin. Totodată liderul american a adresat și știrile din mass-media care l-au criticat deoarece nu a obținut încetarea focului. 

Președintele Donald Trump a precizat, în ziua întâlnirii la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și de Mark Rutte, secretarul general al NATO, că este „o zi importantă pentru Casa Albă”.

„O zi importantă la Casa Albă. N-am avut niciodată atât de mulți lideri europeni aici în același timp. O mare onoare pentru America!!! Să vedem care vor fi rezultatele??? Președintele DJT”, a transmis liderul american pe Truth Social.

De asemenea, acesta a dat o replică acidă publicațiilor din străinătate care au sugerat că Donald Trump ar fi cedat direcției dorite Rusia în discuțiile sale cu Vladimir Putin în Alaska. Președintele republican a acuzat mass-media democrate că ar publica informații false, chiar dacă ar fi convins Rusia să cedeze Ucrainei și Statelor Unite, zone precum  „Moscova și Sankt Petersburg”

„Sunt total convins că dacă Rusia ar ridica mâna și ar spune: „Renunțăm, cedăm, ne predăm, vom DĂRUI Ucrainei și State Unite ale Americii, cea mai venerată, respectată și puternică dintre toate țările, Moscova și Sankt Petersburg și tot ce le înconjoară pe o distanță de o mie de kilometri, mass-media și partenerii lor democrați ar spune că aceasta a fost o zi proastă și umilitoare pentru Donald J. Trump, una dintre cele mai grele zile din istoria țării noastre.” Dar de aceea sunt ȘTIRILE FALSE și democrații radicali de stânga, care au eșuat lamentabil.”, a mai precizat Donald Trump pe Truth Social.

Foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
18:03
TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
ACTUALITATE Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători
17:56
Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători
FOTO Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” / Ce urmează
17:35
Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” / Ce urmează
ACTUALITATE Sorin Grindeanu: „Recalcularea PENSIILOR nu este o risipă bugetară, ci o reformă necesară”
17:02
Sorin Grindeanu: „Recalcularea PENSIILOR nu este o risipă bugetară, ci o reformă necesară”
GALERIE FOTO Nicușor Dan, în CONCEDIU la Roșia Montană. „VIZITĂ surpriză azi, în pauza de prânz!”
16:46
Nicușor Dan, în CONCEDIU la Roșia Montană. „VIZITĂ surpriză azi, în pauza de prânz!”
ULTIMA ORĂ Sistemul de educație, bulversat de noile schimbări. Ce se va întâmpla cu profesorii cu norme incomplete și cei afectați de restrângeri de posturi
16:38
Sistemul de educație, bulversat de noile schimbări. Ce se va întâmpla cu profesorii cu norme incomplete și cei afectați de restrângeri de posturi
Mediafax
Președintele Nicușor Dan, în vizită la Roșia Montană
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Albă are loc la ora 20.00, ora României
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Evz.ro
Ce obligații au părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copii acasă
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Cercetătorii sunt derutați de un „mineral extraterestru” care se comportă într-un mod ciudat atunci când este încălzit
VIDEO Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă”
18:21
Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă”
HOROSCOP Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor
18:12
Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor
EXTERNE Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical
17:59
Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical
DESTINAȚII Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
17:58
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
EXTERNE Zelenski acuză Rusia că atacă în mod „cinic” Ucraina: PUTIN va comite asasinate ostentative pentru a submina eforturile diplomatice
17:46
Zelenski acuză Rusia că atacă în mod „cinic” Ucraina: PUTIN va comite asasinate ostentative pentru a submina eforturile diplomatice
SPORT Petrolul nu renunță la play-off! Un atacant spaniol școlit la academiile lui Liverpool, Everton sau Celtic a semnat cu echipa lui Ciobotariu
17:44
Petrolul nu renunță la play-off! Un atacant spaniol școlit la academiile lui Liverpool, Everton sau Celtic a semnat cu echipa lui Ciobotariu