Donald Trump a anunțat semnarea unui ACORD de pace între Armenia și Azerbaidjan/„Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că liderii Armeniei și Azerbaidjanului se vor întâlni vineri la Washington, pentru a semna un acord de pace „istoric”, în vederea încheierii conflictului dintre cele două state.

„Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes. Acest lucru se încheie acum datorită lui Trump”, a transmis, joi, Donald Trump.

Președintele SUA a declarat că o „ceremonie de semnare a păcii” va avea loc în timpul acestui „summit istoric”, cu participarea președintelui azer, Ilham Aliyev, și a premierului armean, Nikol Pashinyan.

Donald Trump se va întâlni, inițial, cu cei doi lideri separat, semnând un acord bilateral între Statele Unite și țările lor, înainte de a semna acordul tripartit.

Înțelegerea ar acorda SUA drepturi de dezvoltare pentru un coridor de 43 de kilometri pe teritoriul armean, care va fi numit „Calea Trump pentru pace și prosperitate”.

Trump reușește să obțină un acord între cele două state

Erevanul a confirmat că premierul armean se va întâlni cu Donald Trump, „pentru a consolida parteneriatul strategic dintre Armenia și Statele Unite”. Guvernul armean a transmis că „o întâlnire trilaterală cu Donald Trump și președintele azer va avea loc, de asemenea, pentru a contribui la pacea, dezvoltarea și cooperarea economică în regiune”.

Ultimele discuții Azerbaidjanului și Armeniei nu au înregistrat progrese majore, conform cotidianului Le Figaro.

Karabahul este recunoscut la nivel internațional ca parte a Azerbaidjanului, dar a fost controlat timp de trei decenii de separatiștii armeni.

Baku a recucerit parțial enclava în timpul unui război din 2020, urmând să preia controlul total în 2023.

Donald Trump ar putea obține, în acest context, Premiul Nobel pentru Pace. Premierul Cambodgiei, Hun Manet, a anunțat, joi, că l-a nominalizat pe Donald Trump, președintele SUA, la Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i capacitățile „extraordinare” de lider, în ceea ce privește oprirea conflictului dintre Phnom Penh și Bangkok.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”