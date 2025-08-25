Donald Trump spune că este o „onoare” că e numit „președintele Europei”

Președintele american, Donald Trump, a declarat azi că i se spune „președintele Europei”, pentru eforturile sale de a opri războiul dintre Rusia și Ucraina și pentru că i-a convins pe liderii statelor NATO să crească cheltuielile militare la 5% din PIB, scrie agenția EFE, citată de Agerpres.

„Au atât de mult respect faţă de preşedinte încât îmi spun, în glumă, preşedintele Europei, ceea ce este o onoare”, a spus Trump în faţa jurnaliştilor în Biroul Oval la o ceremonie de semnare a unor ordine executive.

De asemenea, acesta s-a mai lăudat că, sub conducere sa, Statele Unite au devenit „țara cea mai respectată” din lume. Acest respect, a spus republicanul, nu a existat pe vremea predecesorului său democrat, Joe Biden, și se datorează leadeship-ului pe care l-a dovedit în fața unor parteneri europeni.

„Aţi văzut asta cu liderii europeni” veniţi lunea trecută la Casa Albă, a argumentat Trump, referindu-se la liderii europeni veniți acolo să-l sprijine pe președintele Ucrainei la întâlnirea cu el care a urmat summitului său cu președintele Rusiei, respectiv preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierul britanic, Keir Starmer, premierul italian, Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Îmi plac aceşti oameni. Sunt oameni buni. Sunt mari lideri”, a mai spus Donald Trump, adăugând că întâlnirea cu aceştia „a fost o reuniune grozavă, iar ţara noastră (SUA) este din nou respectată”.

Donald Trump s-a lăudat și că angajamentul pe care l-a obținut din partea liderilor statelor membre NATO de a crește bugetele militare:

„Aţi văzut asta cu NATO, unde au convenit să treacă de la 2% la 5%” din PIB pentru apărare, a spus liderul american, cu referire la acordul de la summitul NATO, unde statele membre, cu excepția Spaniei, au acceptat creșterea cheltuielilor pentru înarmare, însă etapizat și cu mențiunea că un procent de 1,5% din totalul de 5% poate fi cheltuit pentru acțiuni „legate de apărare”, precum securitatea cibernetică sau infrastructura.

Autorul recomandă:

Donald Trump a anunțat că ar putea trimite Garda Națională să combată CRIMINALITATEA din Chicago

Vance salută eforturile lui Trump de a pune capăt RĂZBOIULUI din Ucraina/ „Rușii au făcut concesii semnificative”