Donald Trump a anunțat că ar putea trimite Garda Națională să combată CRIMINALITATEA din Chicago

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că ar putea apela la Garda Națională pentru a combate criminalitatea din Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, pe care președintele l-a descris drept „un dezastru”.

Trump, care a trecut Departamentul de Poliție din Washington sub control federal și a ordonat ca aproximativ 2.000 de membri ai Gărzii Naționale să patruleze capitala țării, a declarat vineri că ar putea recurge la măsuri asemănătoare vizând și alte orașe mari conduse de democrați, pe care i-a criticat în repetate rânduri pentru proastă administrare.

El a adăugat că Chicago va fi „probabil următorul oraș” și l-a numit pe primarul orașului “incompetent”.

Comentariile președintelui vin însă într-un moment în care Chicago se află în plină revenire.

Primarul orașului Chicago: „Ne îndreptăm în direcția bună”

Conform datelor Poliției, numărul de omoruri a scăzut cu 32%, ajungând la 188 în prima jumătate a anului, cel mai scăzut nivel din 2014. Infracțiunile violente au scăzut cu 23% în intervalul respectiv, iar furturile de vehicule cu 28%.

Criminalitatea este în scădere, pe măsură ce tot mai multe companii își readuc angajații la birou, restabilind sentimentul de siguranță în Loop, cum este cunoscut centrul orașului Chicago, notează Bloomberg.

În plus, există mai multe investiții în derulare: un miliardar care deține o echipă de fotbal construiește un stadion de 650 de milioane de dolari, un start-up din domeniul tehnologiei investește un miliard de dolari în zona South Side și producătorul elvețian de ciment Holcim își mută filiala nord-americană Amrize, în valoare de 29 de miliarde de dolari, într-un birou din centrul orașului.

„Reducem nivelul de violență în orașul Chicago, ne îndreptăm în direcția cea bună”, a declarat duminică primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, într-o conferință de presă. „Ceea ce intenționează să facă acest președinte nu este doar neconstituțional, reprezintă o amenințare serioasă la adresa democrației noastre.”

Totuși, autoritățile din Chicago mai au încă multe de făcut. Luna trecută, un atac armat a provocat patru morți și 14 răniți în fața unui bar din River North, situat peste râul Chicago, vizavi de Loop, unde avea loc o petrecere privată.

Turismul este încă sub nivelul dinaintea pandemiei, chiar dacă un concert susținut de Beyonce a contribuit la atingerea unui nou record al rezervărilor hoteliere în luna mai, iar traficul aerian pe principalul aeroport al orașului a atins un record în iunie.

Chicago se confruntă, de asemenea, cu un deficit bugetar de peste un miliard de dolari, iar primarul continuă să se confrunte cu comunitatea de afaceri. El a sugerat recent posibila reintroducere a unei taxe plătită de companii per angajat.

Washington Post: Pentagonul planifică o intervenție în Chicago de câteva săptămâni

Sâmbătă, Washington Post a relatat că Pentagonul planifică de câteva săptămâni o intervenție militară în Chicago.

Decizia este prezentată ca o acțiune de combatere a criminalității, a fenomenului persoanelor fără adăpost și a imigrației ilegale, a afirmat ziarul, citând surse oficiale familiarizate cu problema.

Informația a stârnit critici din partea guvernatorului statului Illinois, JB Pritzker, un posibil candidat democrat la Casa Albă în 2028, precum și din partea senatoarei Tammy Duckworth și a membrilor Camerei Reprezentanților Mike Quigley și Raja Krishnamoorthi.

„Încercarea ilegală a președintelui Trump de a militariza Chicago nu va face altceva decât să provoace haos și să creeze spectacol”, a spus Krishnamoorthi. „Nu există nicio situație de urgență în Illinois care să justifice federalizarea Gărzii Naționale sau desfășurarea de trupe active în comunitățile noastre.”

