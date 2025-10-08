Prima pagină » Actualitate » Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită

08 oct. 2025, 13:17, Actualitate
Sina în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața. Femeia, însărcinată în șapte luni era pasagera unui Peugeot staționat în coloană, pe o autostradă din Germania. În câteva secunde totul a luat o altă întorsătură. Un șofer român care era preocupat să bage telefonul mobil la încărcat a intrat în mașina staționată cu 120 km/h. La un an de la tragedie, Dorel a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare.

Tragedia s-a produs în Norderstedt, un oraș situat în landul german Schleswig-Holstein, pe data de 10 octombrie 2024. Dorel G. nu a observat blocajul de pe autostradă, iar când s-a apropiat de capătul coloanei cu 120 km/h, distras fiind de telefonul mobil, a intrat fără urmă de frânare în Peugeot-ul staționat în care era viitoarea mamă. Femeia a fost grav rănită, iar două zile mai târziu a murit la spital, copilul născut fiind mort. Alte trei persoane au fost rănite în urma impactului.

Șoferul român regretă fapta

La un an de la tragedia care a ucis tânăra însărcinată, a început procesul împotriva românului la Tribunalul din Norderstedt, bărbatul fiind acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

În timpul procesului, Dorel și-a recunoscut vina și s-a adresat direct părinților tinerei, prezenți în sala de judecată ca parte civilă. „Această tragedie, tot ce s-a întâmplat, o regret profund. Îmi pare foarte rău”, a transmis el prin intermediul interpretei.

După mai bine de trei ore, judecătoarea a pronunțat sentința pentru bărbatul român: închisoare pentru un an și două luni cu suspendare. Procurorul ceruse și suspendarea permisului de conducere pentru o perioada de patru luni, însă nu a fost impusă nicio interdicție, motivul invocat fiind acela că românul are nevoie de permisul de conducere pentru a își exercita profesia.

