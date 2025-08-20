Prima pagină » Actualitate » Doru Bușcu: Președintele României ar trebui să se supună unei verificări minime, inclusiv MINTALE

Olga Borșcevschi
20 aug. 2025, 16:50, Actualitate
Doru Bușcu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache, difuzată de Gândul, că președintele României ar trebui să se supună unei verificări minime, inclusiv mintale.

Doru Bucșu a fost întrebat dacă președintele Nicușor Dan este capabil să își exercite mandatul din punct de vedere medical.

„Noi vorbim de ani de zile. Eu, cel puțin de multe decenii, spun că poate că nu toți deputații și senatorii care ajung acolo mai încap și scapă și derbedei, și nebuni, și oameni nepotriviți. Dar președintele României ar trebui, cred, să se supună unor verificări minime, inclusiv mintale: să vezi dacă e sănătos, dar și de competență. Înainte să ajungă președinte, când se adună ei și își depun candidatura, ar trebui să existe un examen minimal de cunoștințe pe niște domenii, de aptitudini și, bineînțeles, o vizită medicală completă, de la stetoscop până la scanner cerebral. Să vedem dacă e vreo problemă. Să ne rugăm pentru sănătatea lui înainte de examen. Sunt situații.

Am avut și noi cazuri, eu știu, de boli mintale discrete, care nu erau destul de vizibile în comportamentul anterior, dar care au transformat câștigătorul președenției într-un personaj ale cărui gesturi au avut un impact negativ, uneori dramatic, asupra populației și asupra situației publice a României. Consecințele deciziilor unor oameni care nu sunt echilibrați, dar care sunt în fruntea statului, pot să fie groaznice. Președintele Statelor Unite este obligat să meargă frecvent la evaluarea sănătății, proces care include și verificări psihologice”, a declarat el.

El a adăugat că, dacă Nicușor Dan ar ieși bine la astfel de analize, acest lucru i-ar crește legitimitatea. „Ar putea spune: «V-ați îndoi de mine, dat iată, sunt sanatos. Lăsați-mă în pace să-mi văd de cărările montane»”.

