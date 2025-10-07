Doru Bușcu a precizat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” că Nicușor Dan plănuiește să-și construiască un partid politic din cei mai loiali colaboratori din Parlament.

„Trebuie să joace între USR și PNL, iar cartea solidă este în partea PNL-ului. El a primit sprijin solid de la PNL, când candida la Primărie. Acum are o datorie și față de USR.

Eu în continuare mă gândesc că își va clădi un partid, poate din existentul de azi să construiască un grup de loiali. Președinții își construiesc partidele prin deturnare”, a declarat Doru Bușcu.