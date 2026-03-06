Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice trei documente FBI care conțin declarațiile unei femei ce afirmă că ar fi fost agresată sexual de Donald Trump în adolescență. Casa Albă a respins acuzațiile și susține că nu există dovezi care să le confirme.

Documente FBI publicate în dosarul Epstein.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat trei rezumate de interviuri realizare de FBI, în care o femeie afirmă că ar fi fost agresată sexual de Donald Trump în perioada în care era în adolescență.

Conform documentelor, citate de Politico, femeia susține că a ajuns să îl cunoască pe Trump prin intermediul cu Jeffrey Epstein, finanțistul american implicat într-un amplu scandal de trafic sexual.

Notele FBI, cunoscute sub numele de FBI 302, reprezintă rezumate ale discuțiilor dintre martori și agenții federali.

În declarațiile sale, femeia afirmă că incidentul ar fi avut loc atunci când avea între 13 și 15 ani. Potrivit acesteia, Epstein ar fi dus-o într-o clădire din New York City sau New Jersey, unde i l-a prezentat pe Trump, iar după ce alte persoane ar fi părăsit încăperea, Președintele SUA ar fi încercat să o forțeze să îi facă sex oral.

Femeia afirmă că l-a mușcat, iar acesta ar fi reacționat violent, trăgând-o de păr și lovind-o în zona capului. Documentele făcute publice nu conțin detalii despre modul în care s-a încheiat întâlnirea sau despre cum a plecat femeia din acel loc.

Casa Albă respinge acuzațiile

Casa Albă a reacționat prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, care a calificat acuzațiile drept nefondate.

„Acuzații complet nefondate, nejustificate de nicio dovadă credibilă, venite din partea unei femei cu o istorie criminală bogată și cu probleme psihice grave. Totalul caracterul nefondat al acestor acuzații este susținut și de faptul evident că departamentul de justiție al lui Joe Biden știa despre ele de patru ani și nu a întreprins nimic în acest sens, pentru că știa că președintele Trump nu a făcut absolut nimic greșit. Așa cum am spus de nenumărate ori, președintele Trump a fost complet exonerat prin publicarea dosarelor Epstein”, a pus acesta.

Trump nu a fost pus sub acuzare

Potrivit informațiilor disponibile, Donald Trump nu a fost pus sub acuzare în legătură cu aceste afirmații și nu există dovezi care să arate că ar fi fost implicat în rețeaua de trafic sexual operată de Jeffrey Epstein.

