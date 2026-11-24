Decizie luată de Judecătoria Balș în dosarul polițiștilor trimiși în judecată pentru abuz în serviciu în cazul Alexandrei Măceșanu. Toți cei patru oameni ai legii au fost achitați de judecători.

Alexandra Măceșanu, o adolescent de 15 ani, a fost ucisă de Gheorghe Dincă în 2019.

Care a fost motivarea instanței

Potrivit olt-alert.ro, instanța a dispus achitarea pe motiv că faptele imputate nu sunt prevăzute de legea penală. Totuși, hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

În dosarul respective sunt inculpați Nicolae Mirea, fost șef al Poliției Caracal, Violeta Mirea, Eugen Țenea și Marian Vasile. Cu toții au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu în legătură cu presupusele nereguli comise în gestionarea sesizării privind dispariția Alexandrei Măceșanu și a operațiunilor de căutare.

Judecătoria Balș a decis luni, 23 noiembrie, să-i achite pe fiecare în parte, în baza articolului 396 alineatul (5) din Codul de procedură penală, raportat la articolul 16 alineatul (1) litera b), teza I, care prevede situația în care fapta nu este prevăzută de legea penală.

Pe de altă parte, instanța de judecată nu a dat o soluție la acțiunea civilă exercitată de părinții Alexandrei, Tudorița Mariana și Ion Măceșanu, împotriva celor patru inculpați. Ei au acționat în solidar cu Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Olt, instituție care a avut calitatea de parte responsabilă civilmente.

În același dosar, judecătorul a respins ca tardivă cererea formulată de Marian Vasile privind constatarea nulității absolute a rechizitoriului întocmit la 1 august 2023 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova. De asemenea, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Procurorii au cerut condamnarea polițiștilor

La ultimul termen de judecată, reprezentantul Parchetului a solicitat condamnarea celor patru polițiști la pedepse cu închisoarea în regim de detenție. Printre acuzațiile formulate, și aceea că Eugen Țenea și Marian Vasile nu ar fi înregistrat corespunzător sesizarea privind dispariția Alexandrei Măceșanu și nu ar fi efectuat demersurile impuse de procedurile interne. În ceea ce o privește pe Violeta Mirea, ea a fost acuzată că nu ar fi raportat superiorilor dispariția adolescentei și nu ar fi verificat modul în care subordonații și-au îndeplinit atribuțiile.

În fine, Nicolae Mirea, fostul comandant al Poliției Caracal, este acuzat că nu a evaluat corespunzător gravitatea situației și nu a coordonat eficient activitățile de căutare.

La rândul lor, avocații polițiștilor anchetați au cerut achitarea, contestând existența elementelor constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu.

Hotărârea pronunțată luni nu este definitive și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare

În vara lui 2019, cazul dispariției minorei Alexandra Măceșanu a provocat un val de indignare în România. Adolescenta a fost sechestrată într-o locuință din Caracal, de unde a reușit să sune de trei ori la 112 și să ceară ajutor. Din păcate, autoritățile nu au intervenit la timp pentru a o salva.

Gheorghe Dincă, principalul suspect în acest dosar, a fost condamnat definitiv, în mai 2023, la 30 de ani de închisoare. El a fost găsit vinovat pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, o altă tânără dispărută.