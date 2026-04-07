A cumpărat 30 de casete VHS second hand de pe Ebay pentru a filma un horror. Provocarea unui regizor excentric

A cumpărat 30 de casete VHS de pe Ebay pentru a filma un nou horror. Provocarea regizorului James Cullen Bressack.

Regizorul James Cullen Bressack, preocupat cândva de genul horror cu buget redus, revine în forță cu filmul „I Have Proof”.

James Cullen Bressack a „cochetat” mulți ani cu genul acțiune, dar acum revine la marea lui „dragoste”, horror-ul, scrie Hollywood Reporter.

Regizorul va filma „I Have Proof” exclusiv pe casete VHS-C, revenind la „școala veche” a cinematografiei.

VHS-C (Video Home System Compact) este o variantă de dimensiuni reduse a casetei VHS standard, lansată de JVC în 1982 pentru a fi utilizată în camere video (camcorders) mai ușoare și mai portabile.

Potrivit acestuia, filmul va fi despre „o provocare psihologică” și va explora „degradarea simțului realității”.

De unde a cumpărat casete VHS

Pentru a avea destule casete VHS, regizorul a cumpărat 30 de casete second hand de pe Ebay, pe care erau filmări de familie ale unor oameni obișnuiți.

Bressack le va șterge pentru a face „loc” filmului său horror. „I Have Proof” reprezintă revenirea sa la genul horror, după zece ani în care a regizat filme de acțiune cu Jean-Claude Van Damme („Darkness of Man”), Bruce Willis și Mel Gibson.

Înainte de această „aventură” în genul acțiune, Bressack a manifestat o fixație pentru horror-ul realizat cu resurse limitate. La 18 ani, artistul a regizat proiectul „Bethany”.

Cum s-a lăsat convins

„Revin la originile horror-ului”, a spus Bressack. „Am văzut o recenzie pe Letterboxd de la o persoană pasionată de filmele mele din tinerețe, care a spus că și-ar dori să mai fac asemenea producții. Mi-a rămas în minte. M-a determinat să revin la horror. Ne bazăm exclusiv pe analog pentru a crea ceva ce AI (inteligența artificială) nu poate imita și nici măcar nu știm cum să începem: ceva uman și necenzurat”.

Larsen Deane, Lilly Van Der Meer, Kelly Lynn Reiter și B.J. Hendricks vor juca în filmul „I Have Proof”, regizat de James Cullen Bressack. Producția va începe în Los Angeles, luna aceasta.

Sursa foto: Captură YTB / Wikipedia

