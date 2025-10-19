Două mașini în flăcări, în Voluntari. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate

Două mașini au luat foc pe Bulevardul Pipera din Voluntari, Ilfov, în urmă cu puțin timp. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea focului. Indiul s-a extins, însă, și la o țeavă de gaze, care s-a și fisurat. Țeava este în apropiere de un hotel, de unde 40 de persoane au fost evacuate.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la 2 autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov.

Incendiul s-a extins și la o teava de gaze.

Incendiul la cele 2 autoturisme a fost stins.

În acest moment asigurăm măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont că este in apropierea unei constructii P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane.

Traficul în zonă este blocat.

A fost solicitata prezenta une echipe de interventie de la furnizorul de gaz”, se anunță într-un comunicat.