Prima pagină » Actualitate » Două mașini în flăcări, în Voluntari. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate

Două mașini în flăcări, în Voluntari. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate

19 oct. 2025, 11:56, Actualitate
Două mașini în flăcări, în Voluntari. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate

Două mașini au luat foc pe Bulevardul Pipera din Voluntari, Ilfov, în urmă cu puțin timp. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea focului. Indiul s-a extins, însă, și la o țeavă de gaze, care s-a și fisurat. Țeava este în apropiere de un hotel, de unde 40 de persoane au fost evacuate.

În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la 2 autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov.

Incendiul s-a extins și la o teava de gaze.

Incendiul la cele 2 autoturisme a fost stins.

În acest moment asigurăm măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, ținând conteste in apropierea unei constructii P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane.

Traficul în zonă este blocat.

A fost solicitata prezenta une echipe de interventie de la furnizorul de gaz”, se anunță într-un comunicat.

De asemenea, se anunță că, în continuare, sunt scăpari de gaze în partea din față a clădirii.

La caz acționeaza 4 autospeciale de stingere, 2 SMURD, echipaj CBRN si descarcerare”.

Autorul recomandă:

Al doilea INCENDIU, în mai puțin de 48 de ore de la explozia din Rahova. O persoană a MURIT, după ce o magazie din Ilfov a luat foc

INCENDIU la un hotel din sectorul 6 al Capitalei. Un angajat a suferit arsuri și zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit de urgență

Citește și

POLITICĂ Edilul din Sinaia a anunţat că se întoarce la primărie. Vlad Oprea: „Dragi prieteni, de luni mă întorc. Cu aceeaşi energie”
13:36
Edilul din Sinaia a anunţat că se întoarce la primărie. Vlad Oprea: „Dragi prieteni, de luni mă întorc. Cu aceeaşi energie”
ACTUALITATE Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul
13:36
Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul
NEWS ALERT EXPLOZIE la o casă din Ulmi, din cauza unei centrale termice. Două persoane au ajuns la spital
13:21
EXPLOZIE la o casă din Ulmi, din cauza unei centrale termice. Două persoane au ajuns la spital
ACTUALITATE Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid astăzi. Ce trebuie să știi
13:14
Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid astăzi. Ce trebuie să știi
EXCLUSIV Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
13:02
Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
NEWS ALERT 🚨 Muzeul Luvru a fost jefuit în această dimineață. Hoți înarmați au furat bijuteriile lui Napoleon. Stupoare în Franța
12:57
🚨 Muzeul Luvru a fost jefuit în această dimineață. Hoți înarmați au furat bijuteriile lui Napoleon. Stupoare în Franța
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Miros de gaz în casă? Ghid esențial: cum îl identifici corect și ce să faci imediat pentru siguranța ta
Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
ACTUALITATE În ce situație poate ANAF să pună poprire pe salariu. Ce arată legea
În ce situație poate ANAF să pună poprire pe salariu. Ce arată legea
VIDEO EXCLUSIV Un avion militar de antrenament a fost la un pas de prăbușire, după un exercițiu scăpat de sub control. Doi militari, instructor și elev, au ajuns la spital. Aeronava a fost avariată și doar un miracol a făcut să nu se întâmple o tragedie. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus o ANCHETĂ
Un avion militar de antrenament a fost la un pas de prăbușire, după un exercițiu scăpat de sub control. Doi militari, instructor și elev, au ajuns la spital. Aeronava a fost avariată și doar un miracol a făcut să nu se întâmple o tragedie. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus o ANCHETĂ
ACTUALITATE Datornicii cer datoriile înapoi. Cancelaria premierului Bolojan, Curtea de Conturi și alte ministere, pe „lista datornicilor” ANAF
Datornicii cer datoriile înapoi. Cancelaria premierului Bolojan, Curtea de Conturi și alte ministere, pe „lista datornicilor” ANAF
ACTUALITATE Moșteanu recunoaște în haosul rezerviștilor: „Sunt lucruri care se pot face mai bine și le vom face mai bine la următoarele mobilizări”
Moșteanu recunoaște în haosul rezerviștilor: „Sunt lucruri care se pot face mai bine și le vom face mai bine la următoarele mobilizări”