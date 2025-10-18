INCENDIU la un hotel din sectorul 6 al Capitalei. Un angajat a suferit arsuri și zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu a izbucnit în zona Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei la subsolul unui hotel, unde se află un centru SPA. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. Pentru informarea populației din proximitate s-a emis un mesaj Ro-Alert.

UPDATE 3: „Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 70 mp, în două camere ale saunei și un hol de acces. Până în acest moment, o persoană, angajată a obiectivului, a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare (aprox. 7%), fiind preluată de echipajele medicale aflate la fața locului.

De asemenea, o altă persoană, a fost evacuată de forțele de intervenție de la etajele superioare, din cauza fumului dens prezent pe casa scării și la nivelul parterului.

În acest moment, incendiul este localizat, iar pompierii acționează pentru lichidarea completă a focarelor și verificarea tuturor spațiilor afectate. Nu se impune evacuarea persoanelor cazate în hotel, zona fiind permanent monitorizată de echipele de intervenție”, a transmis ISU.

UPDATE 2: Din clădirea în cauză au fost evacuate 45 de persoane. O persoană a suferit arsuri și se află în grija echipajelor aflate la fața locului.

UPDATE: În acest moment incendiul este localizat pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Se lucrează la lichidarea acestuia și la ventilarea spațiilor.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei.

Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri P+10.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, a transmis IGSU.

FOTO/VIDEO: IGSU

Recomandarea autorului: