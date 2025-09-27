Prima pagină » Actualitate » Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă

27 sept. 2025, 09:07
Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau protestatari moldoveni și români în tactici de luptă / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Shutterstock

Poliția sârbă a arestat, vineri, 26 septembrie, două persoane acuzate că au organizat sesiuni de instruire pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliția înaintea alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova.

Identificate doar după inițiale și date de naștere, cele două persoane arestate sunt acuzate că au organizat și finanțat sesiunile de instruire în apropierea orașului Loznica, din vestul Serbiei.

Instructorii erau ruși, susțin autoritățile de la Chișinău

Sesiunile de instruire ar fi avut loc între 16 iulie și 12 septembrie și au fost frecventate de 150 până la 170 de moldoveni și români, a anunțat Poliția sârbă într-un comunicat.

Maia Sandu a acuzat Rusia că plătește „sute de oameni” pentru a destabiliza Republica Moldova înaintea alegerilor. De altfel, luni, autoritățile moldovene au raportat arestarea a 74 de persoane implicate într-un program de instruire a protestatarilor moldoveni în Serbia.

„Peste 100 de moldoveni au fost instruiți în Serbia de instructori ruși în tactici violente împotriva poliției și în utilizarea armelor de foc”, a scris pe X consilierul prezidențial pentru securitate națională din Moldova, Stanislav Secrieru.

Serbia, candidată la aderarea la UE, menține legături strânse cu Kremlinul și a refuzat să impună sancțiuni Rusiei după invazia din Ucraina.

În timpul perchezițiilor efectuate în apartamentele suspecților, polițiștii sârbi au confiscat laptopuri, telefoane și un dispozitiv de detectare a frecvențelor radio. Un suspect deținea un pistol.

Se așteaptă ca persoanele în cauză să fie acuzate de organizarea și participarea la un conflict armat într-o țară străină.

