Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, au decis magistrații de peste Prut. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Controversata decizie a fost luată chiar doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice timp de 12 luni, scrie Ziarul de Gardă. Proiectul a fost susținut de 6 membri ai CEC, 3 votând împotrivă.

Magistrații de peste Prut au decis cu o largă majoritate

„Se constată imposibilitatea participării partidului „Inima Moldovei” la alegeri (…). Se obligă blocul „Patriotic” să ajusteze lista și să înlăture neconformitățile constatate în termen de 24 de ore (…)”, a anunțat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.

Fosta președintă interimară a Curții Supreme de Justiție (CSJ), Tamara Chișca-Doneva, reprezentantă a partidului „Inima Moldovei” la Comisia Electorală Cetrală, a solicitat amânarea examinării speței. Aceasta a menționat că au fost depuse mai multe demersuri, inclusiv o sesizare la Curtea Constituțională (CC). Propunerea ei a fost susținută doar de 3 membri ai Comisiei.

Decizia executorie poate fi atacată în termen de 15 zile

Pe 25 septembrie, magistrații Curții de Apel Centru au decis limitarea activității partidului „Inima Moldovei”. Formațiunea face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, limitarea activității fiind decisă pentru un termen de 12 luni. Decizia este executorie și poate fi atacată în 15 zile.

În consecință, reprezentanții blocului „Patriotic” trebuie, în termen de 24 de ore, să ajusteze lista candidaților la funcția de deputat. Totodată, trebuie respectată cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe (minimum 4 candidați de același gen la fiecare 10 locuri): 40,4% sau 42 femei și 59,6% sau 62 bărbați.

În ce condiții poate fi limitată activitatea partidelor

Potrivit legislației în vigoare privind Limitarea activităţii partidelor politice, aceasta este posibilă în următoarele cazuri:

Dacă partidul nu a depus raportul privind gestiunea financiară sau nu a prezentat informațiile necesare pentru efectuarea supravegherii și a controlului finanțării partidului politic, ori dacă nu a prezentat datele din registrul membrilor de partid, în termenele și forma stabilite de Comisia Electorală Centrală sau Agenția Servicii Publice.

Dacă organul de conducere al partidului politic nu a îndeplinit solicitarea Ministerului Justiției în termenul stabilit, activitatea partidului politic poate fi limitată pe un termen de până la 12 luni prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Justiției , care se depune în decurs de 5 zile după expirarea termenului stabilit conform prevederilor alin. (2). Examinarea cererii de limitare a activității partidului politic ține de competența Curții de Apel Centru și se realizează într-un termen care nu va depăși două luni.

Ministerul Justiției se poate adresa direct în instanța de judecată, fără a parcurge procedura prealabilă indicată la alin. (2), cerând limitarea activității partidului politic pe un termen de până la 12 luni, în cazul acțiunilor sau inacțiunilor menționate la alin. (1) și (11) care amenință suveranitatea, independența, integritatea teritorială, securitatea națională, ordinea și siguranța publică, însoțite de:

a) acțiuni de subminare a proceselor electorale;

b) campanii de dezinformare, incitare la ură, propaganda agresiunii militare, mesaje cu conținut extremist, cu conținut cu caracter terorist sau care, în alt mod, prezintă o amenințare pentru securitatea națională.

Alegeri în Republica Moldova. Se pune sub semnul întrebării corectitudinea finanțării partidului

Pe 19 septembrie 2025, MJ a depus la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva partidului „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției despre elemente care ar „ridica suspiciuni rezonabile” față de corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican „Inima Moldovei”. Decizia CEC a fost luată în urma unei contestații depuse de Partidul Național Moldovenesc (PNM) și a unei sesizări depuse de Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Irina Vlah este susținută de Partidul Socialiștilor (pro-rus)

Irina Vlah (51 de ani) a fost juristă la Inspectoratul Fiscal din orașul Ceadîr-Lunga până în 2003. Ulterior, timp de 2 ani, a deținut funcția de şefă a Direcţiei Juridice din cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei.

În 2005, Vlah a ajuns pe scena politică din Republica Moldova, devenind deputată pe lista Partidului Comuniștilor. În 2015, a fost aleasă bașcană a autonomiei găgăuze, fiind susținută de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (partid pro-rus), funcție pe care a deținut-o timp de două mandate, până în 2023.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Miză istorică la ALEGERILE parlamentare din Moldova. Basarabenii au de ales: integrarea în UE sau revenirea sub influența Rusiei

CTP s-a aliniat și el și alertează lumea cu privire la alegerile din Moldova: Rusia atacă la baionetă!