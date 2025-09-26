Prima pagină » Actualitate » Băsescu nu mai poate de grija Moldovei. Și el trage un semnal de alarmă. Îndeamnă diaspora să iasă la vot

Băsescu nu mai poate de grija Moldovei. Și el trage un semnal de alarmă. Îndeamnă diaspora să iasă la vot

26 sept. 2025, 18:40, Actualitate
Băsescu nu mai poate de grija Moldovei. Și el trage un semnal de alarmă. Îndeamnă diaspora să iasă la vot

Fostul președinte Traian Băsescu, al cărui program de politică externă a inclus apropierea de Republica Moldova, a lansat un avertisment înaintea alegerilor cruciale de duminică.

‘Moscova a investit enorm în a obține votanți pentru blocul socialist’, apreciază fostul președinte referitor la scrutinul de duminică.

Miza alegerilor, formidabilă pentru Moldova și pentru securitatea României și Ucrainei

Traian Băsescu îi îndeamnă pe moldoveni să meargă duminică la vot, subliniiind că aceste alegeri sunt esențiale și pentru România și Ucraina. Pe 28 septembrie, cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova și din diaspora își vor exprima votul pentru a-şi alege reprezentanţii în Parlament.

„Miza alegerilor este formidabilă pentru ei și pentru securitatea României și Ucrainei. Sunt două blocuri mari. Cel socialist care vrea aducerea țării sub Moscova, aici sunt patru partide, și PAS-ul, partidul Maiei Sandu care e la egalitate cu socialiștii, obțiunea proeuropeană. Riscul ca socialiștii să câștige nu este mic. Pentru că sunt mulți oameni nemulțumiți de nivelul de trai”, a declarat Băsescu la B1 Tv.

Mesajul lui Traian Băsescu pentru moldoveni

În mesajul său, fostul președinte îndeamnă ferm diaspora de peste Prut să meargă la vot, căci poate înclina balanța.

„Republica Moldova are aproape 1 milion de cetățeni cu dublă cetățenie care muncesc în Europa, chiar și în România. Eu la această categorie fac apel să meargă la vot. De ei depinde ce se va întâmpla.

Dacă câștigă partidul Maiei Sandu încep negocierile de aderare la UE. Dacă nu tot efortul de până acum este degeaba. Va deveni o țară care nu ne mai e prietenă ci guvernată după interesele lui Putin. Riscul e mare pentru noi si Ucraina.

Dacă câștigă socialiștii guvernul va fi ostil României. Diaspora a ajutat-o pe Maia Sandu în alegerile. La fel și cu referendumul pro-Europa. Așa că îi lucrăm pe cei care lucrează în afara Republicii să meargă la vot. De ei depinde viitorul mai multor țări.

Să fie buni cetățeni ai Republicii Moldova și buni cetățeni ai României și să voteze pentru parcursul european al țării”, a mai spus fostul primar al Capitalei.â

Rusia ar fi dat mulți bani pentru a interfera în alegerile de la Chișinău

În altă ordine de idei, Băsescu consideră că Federația Rusă a cheltuit mulți bani pentru a influența alegerile din Moldova.

„Am auzit că Rusia ar plăti și oameni din diaspora cu dublă cetățenie. Mi-e greu să cred că au putut să-l cumpere. Dar e evident că Moscova a investit enorm în a obține votanți pentru blocul socialist

O țară mică să înfrângă la vot un mastodont ca Federația rusă. Niciodată nu a fost un astfel de efort al rușilor”, a mai punctat fostul președinte.

