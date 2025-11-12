Prima pagină » Actualitate » Două persoane, reţinute după ce au obligat patru victime să se prostitueze în România şi în străinătate. Una dintre victime s-a sinucis în Austria

12 nov. 2025, 10:32, Actualitate
Două persoane, reţinute după ce au obligat patru victime să se prostitueze în România şi în străinătate. Una dintre victime s-a sinucis în Austria
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Două personae au fost reținute de polițiști, pentru 24 de ore, după ce au recrutat și au determinat patru victime să se prostitueze în România și în străinătate. Una dintre aceste victime, o tânără de 23 de ani, exploatată sexual pentru mai nulte luni și care a fost îndepărtată e familie și de cei apropiați, s-a sinucis într-o localitate din Austria, în primăvara acestui an.

Miercuri, reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat două persoane, un bărbat de 22 de ani şi o femeie de 23 de ani, sunt cercetate pentru trafic de persoane şi proxenetism, iar bărbatul este acuzat şi pentru determinarea sau înlesnirea sinuciderii.

”Din probatoriul administrat a reieşit , în perioada ianuarie 2024- iulie 2025, bărbatul ar fi recrutat, prin inducere în eroare, patru persoane vătămate pe care, ulterior, cu sprijinul femeii, le-ar fi determinat, prin acte de violenţă fizică şi psihică, practice prostituţia, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate. Până în luna octombrie 2025 cele două persoane cercetate ar fi primit, în mod constant, de la victime sume de bani obţinute din întreţinerea de raporturi sexuale contra-cost”, au afirmat poliţiştii.

Anchetatorii au stabilit în urma cercetărilor în perioada noiembrie 2024 martie 2025, bărbatul a exploatat sexual o femeie de 23 de ani, pe care a obligat-o se prostitueze, ”profitând de starea vădită de vulnerabilitate şi de fragilitatea emoţional-afectivă a acesteia”.

Bărbatul ar fi exercitat asupra victimei presiuni şi constrângeri psihice constante, intense şi progresive, prin acte de manipulare, devalorizare şi umilire.

Tot el a îndepărtat-o de familie şi de persoanele apropiate şi a determinat-o continue practicarea prostituţiei, sub pretextul sumele de bani astfel obţinute vor fi folosite când îşi vor întemeia o familie.

Totodată, s-a reţinut femeia cercetată ar fi transportat şi adăpostit persoana vătămată şi în locaţii din străinătate, unde, ar fi obligat-o întreţină relaţii sexuale contra cost, exercitând asupra ei un control riguros şi permanent. Sumele de bani obţinute de victimă, în acest mod, au fost însuşite integral de bărbat. Ignorarea repetată a nemulţumirilor exprimate de persoana vătămată faţă de activitatea impusă şi faţă de dorinţa de a o înceta, precum şi abandonarea acesteia pe teritoriul Austriei, fără resurse financiare şi fără sprijin, ar fi determinat-o se sinucidă la data de 21 martie 2025, în oraşul Bregenz, Austria”, au mai spus poliţiştii.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat mai multe probe, iar cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

