Dani Mocanu a fost prins în mai puțin de o săptămână de la momentul în care a fost dat în urmărire însă condițiile în care celebrul manelist a fost capturat împreună cu fratele său de către autoritățile italiene nu au fost făcute publice. În realitate, cântărețul a fugar ar fi fost găsit chiar acasă la el!

Condamnat definitiv, la jumătatea săptămânii trecute, la 4 ani de detenție pentru tentativă de omor după ce a participat la o încăierare, cântărețul de manele nu a mai fost găsit acasă de polițiștii argeșeni, motiv pentru a fost dat în urmărire, alături de fratele lui, Ionuț Nando Mocanu.

Luni, cei doi frați ar fi fost prinși în localitatea Casola din Napoli, via Gesini 63, din zona metropolitană a orașului italian.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Capturat la el acasă

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că Dani Mocanu și fratele lui nu s-ar fi ascuns niciun moment.

De fapt, interpretul de manele a mers la un apartament pe care îl deține, de ani buni, în zona respectivă.

În realitate, spun sursele Gândul, era cunoscut faptul că Mocanu are o locuință în apropiere de Napoli.

Mai mult decât atât, în apartamentul respectiv ar fi locuit și alți lăutari care aveau concerte în zona respectivă și care, ca să facă economie, îl rugau pe proprietar să-i lase să locuiască în casa lui. Ca urmare, cunoscutul manelist a fost găsit chiar acasă la el!

Autoritățile italiene au declanșat procedurile de extrădare

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române, a anunțat Poliția Română.

