Prima pagină » EXCLUSIV » Adevăratul motiv pentru care Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în mai puțin de o săptămână. Ce ar fi omis să spună public polițiștii italieni

Adevăratul motiv pentru care Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în mai puțin de o săptămână. Ce ar fi omis să spună public polițiștii italieni

Andrei Dumitrescu
12 nov. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Galerie Foto 24

Dani Mocanu a fost prins în mai puțin de o săptămână de la momentul în care a fost dat în urmărire însă condițiile în care celebrul manelist a fost capturat împreună cu fratele său de către autoritățile italiene nu au fost făcute publice. În realitate, cântărețul a fugar ar fi fost găsit chiar acasă la el!

Vezi galeria foto
24 poze

Condamnat definitiv, la jumătatea săptămânii trecute, la 4 ani de detenție pentru tentativă de omor după ce a participat la o încăierare, cântărețul de manele nu a mai fost găsit acasă de polițiștii argeșeni, motiv pentru a fost dat în urmărire, alături de fratele lui, Ionuț Nando Mocanu.

Dani Mocanu, prins în Italia

Luni, cei doi frați ar fi fost prinși în localitatea Casola din Napoli, via Gesini 63, din zona metropolitană a orașului italian.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Capturat la el acasă

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că Dani Mocanu și fratele lui nu s-ar fi ascuns niciun moment.

Dani Mocanu ar fi fost găsit de polițiști la el acasă, în Italia

De fapt, interpretul de manele a mers la un apartament pe care îl deține, de ani buni, în zona respectivă.

În realitate, spun sursele Gândul, era cunoscut faptul că Mocanu are o locuință în apropiere de Napoli.

Mai mult decât atât, în apartamentul respectiv ar fi locuit și alți lăutari care aveau concerte în zona respectivă și care, ca să facă economie, îl rugau pe proprietar să-i lase să locuiască în casa lui. Ca urmare, cunoscutul manelist a fost găsit chiar acasă la el!

Autoritățile italiene au declanșat procedurile de extrădare

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române, a anunțat Poliția Română.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXCLUSIV În „România Onestă” a lui N. Dan & I. Bolojan, principiile funcționării statului s-au relativizat. Când susținătorii lor au probleme, Justiția nu mai este independentă și nici imparțială, conflictul de interese „nu se pune”, iar lupta cu pensiile „nesimțite” se duce „doar când și cum vrem noi” și numai cu „oamenii noștri”, de la USR
07:00
În „România Onestă” a lui N. Dan & I. Bolojan, principiile funcționării statului s-au relativizat. Când susținătorii lor au probleme, Justiția nu mai este independentă și nici imparțială, conflictul de interese „nu se pune”, iar lupta cu pensiile „nesimțite” se duce „doar când și cum vrem noi” și numai cu „oamenii noștri”, de la USR
EXCLUSIV Detalii revoltătoare din trecutul puștiului care a înjunghiat un om de 33 de ori, ca să se distreze. Mama lui trăia un coșmar
15:28
Detalii revoltătoare din trecutul puștiului care a înjunghiat un om de 33 de ori, ca să se distreze. Mama lui trăia un coșmar
EXCLUSIV Drona rusească și avioanele militare ținute la sol de condițiile meteo. Ce facem în caz de război și ce spun doi experți militari: „Nu cred că s-a dorit ieșirea în spațiu” / „Ni se confirmă că războiul este lângă noi”
12:35
Drona rusească și avioanele militare ținute la sol de condițiile meteo. Ce facem în caz de război și ce spun doi experți militari: „Nu cred că s-a dorit ieșirea în spațiu” / „Ni se confirmă că războiul este lângă noi”
EXCLUSIV Nepoata faimoasei vrăjitoare Maria Câmpina a primit despăgubiri de 50.000 de euro după noaptea nunții. Mirele, condamnat de tribunalul țigănesc
05:00, 11 Nov 2025
Nepoata faimoasei vrăjitoare Maria Câmpina a primit despăgubiri de 50.000 de euro după noaptea nunții. Mirele, condamnat de tribunalul țigănesc
EXCLUSIV Campania lui Drulă pentru București îi explodează în față. Atacă PSD că a avizat continuarea lucrărilor pentru un bloc de lux, când de fapt avizul este dat chiar de colegul lui Drulă din partid, Radu Mihaiu. Gândul publică documentul
19:17, 10 Nov 2025
Campania lui Drulă pentru București îi explodează în față. Atacă PSD că a avizat continuarea lucrărilor pentru un bloc de lux, când de fapt avizul este dat chiar de colegul lui Drulă din partid, Radu Mihaiu. Gândul publică documentul
Mediafax
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Momentul șocant în care un pod recent inaugurat în China pe o autostradă națională s-a prăbușit
Mediafax
HOROSCOP 12 noiembrie 2025. Taurii trebuie să fie precauți, iar Balanțele ar putea avea cheltuieli neașteptate
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cancan.ro
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Bugetul pentru 2028-2034, motiv de tensiune între Bruxelles și Parlamentul European
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
07:00
Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
ACTUALITATE Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ
06:30
Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”
06:00
Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”
VIDEO EXCLUSIV Ajutorul pentru nevăzători de la METROU s-a transformat într-un pericol GRAV pentru toți călătorii. Cum ți se pune viața în primejdie din cauza plăcuțelor de inox care se desprind din șuruburi
06:00
Ajutorul pentru nevăzători de la METROU s-a transformat într-un pericol GRAV pentru toți călătorii. Cum ți se pune viața în primejdie din cauza plăcuțelor de inox care se desprind din șuruburi
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică”
01:12
Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică”
VIDEO Dominic Fritz, serie de gafe la TV. Se contrazice în declarații și se bâlbâie încurcat.Legea pensiilor magistraților, o necunoscută pentru liderul USR
00:26
Dominic Fritz, serie de gafe la TV. Se contrazice în declarații și se bâlbâie încurcat.Legea pensiilor magistraților, o necunoscută pentru liderul USR