Protestul pentru demisia lui Lucian Pahonțu s-a încheiat. S-au strâns câteva zeci de oameni. În ultima oră, forțele de ordine au fost mai numeroase decât protestatarii

Un protest pentru demiterea șefului SPP, Lucian Pahonțu, este programat vineri seară în fața Palatului Cotroceni. Manifestația, organizată după dezvăluirile Recorder privind trecutul generalului, este anunțată în intervalul 19:00–23:00. Organizatorii îi cer președintelui Nicușor Dan demiterea șefului SPP, sub mesajul „Vrem demiterea lui Pahonțu, domnule președinte!”.

Update 20:52: La finalul manifestației, în fața Palatului Cotroceni și-a făcut apariția și protestatarul Marian Ceaușescu, cunoscut pentru prezența sa la numeroase proteste din Capitală. Mai sunt aproximativ 20 de persoane la Cotroceni.

Update 20:30: Protestul care ar fi trebuit să se încheie la 23:00 este deja pe sfârșite. La această oră în fața Palatului Cotroceni sunt 37 de jandarmi și 35 de protestatari.

Update 20:12: Protestatarii își spun pe rând nemulțumirile: ”Ce reprezintă 15 iunie pentru Institutul Revoluției? Pentru tine Nicuușor Dan? Ce reprezintă toate astea? Ce măsuri iei Nicușor Dan? Au trecut aproape 37 de ani. Nu veni în decembrie să-ți pară rău de sângele vărsat. Eu, el, ea din spatele meu….noi suntem sângele vărsat”

Update 20:03: ”Nu sunteți altceva decât niște clanuri mafiote, furați de nu mai puteți și aveți îndrăzneala să ne spuneți nouă… Tu, Nicușor Dan, vei fi pedepsit la urne, dar noi de cine suntem pedepsiți? De voi, din ’89 încoace.

Nu sunteți capabili de nicio lege normală, făcută în interesul poporului. Voi vorbiți despre popor? Tăceți din gură!”, a strigat una dintre protestatare.

Update 19:59: Jurnalista Oana Dimofte este prezentă la protest. Și Sidonia Bogdan și-a făcut apariția la manifestație.

Update 19:51: Protestatarii încep să își strige nemulțumirile la portavoce: “Noi suntem cei care te-am votat, Nicușor Dan. Tu te-ai pus baricadă pentru Pahonțu”

Update 19:41: A fost adusă și o pancartă în fața Palatului Cotroceni: ”Eroii Revoluției nu au murit pentru o justiție servilă, politicieni corupți și un stat eșuat! Rușine!”

Update 19:31: În fața Palatului Cotroceni se scandează: ”Libertate, nu securitate!” și ”Rușine să vă fie”.

Update 19:28: Maxim 50 de persoane sunt prezente la protest la această oră.

Update 19:20: Protestul a început. La manifestație este prezentă și Angi Șerban, cunoscută în spațiul public drept „fata cu goarna”, datorită prezenței sale la proteste și modului vocal în care se implică în organizarea acestora.

Știre inițială

Manifestația, organizată în fața Palatului Cotroceni

Protestul este inițiat de „Corupția Ucide”, alături de alte trei grupuri civice. Organizatorii susțin că manifestația are ca principal obiectiv transmiterea unei solicitări directe către președintele României: îndepărtarea lui Lucian Pahonțu de la conducerea SPP.

Protestul are loc după apariția investigației Recorder referitoare la trecutul generalului și la activitatea acestuia.

Participanții sunt așteptați în fața Palatului Cotroceni începând cu ora 19:00, manifestația fiind programată până la ora 23:00.

Cine este „Corupția Ucide”

Printre organizatorii protestului se află asociația „Corupția Ucide”, organizație civică ce a fost prezentă în mod constant la protestele susținute de USR.

ONG-ul este fondat de activistul Florin Bădiță, devenit cunoscut în spațiul public și prin aparițiile sale neobișnuite la manifestații. Acesta a atras atenția în trecut după ce a defilat în lenjerie intimă într-o stație de metrou, fiind ulterior asociat cu apelativul de „protestatarul în chiloți”.

Activiști cunoscuți în mediul online

Reprezentanții „Corupția Ucide” au o prezență activă pe rețelele sociale, unde promovează mobilizarea și organizarea protestelor.

Printre activistele asociate organizației se numără și Angi Șerban, cunoscută în spațiul public drept „fata cu goarna”, datorită prezenței sale la manifestații și modului vocal în care se implică în organizarea acestora.

Organizatorii speră ca protestul de la Cotroceni să adune participanți care să susțină solicitarea privind demiterea șefului SPP.