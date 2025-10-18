Prima pagină » Actualitate » Blocul groazei. Primele informații de la anchetatori. O firmă de gaze a fost audiată. Poliția face analize ADN pentru identificarea a două victime

Ruxandra Radulescu
18 oct. 2025, 16:15, Actualitate
Autoritățile au transmis în cadrul unei conferințe de presă privind intervenția autorităților în urma exploziei produse pe Calea Rahovei, Sector 5, București, că toate cele trei victime decedate sunt de sex feminin. Pentru identificarea a două dintre trupurile carbonizate, este nevoie de analize ADN. 

UPDATE: Autoritățile au confirmat că o firmă de gaze a fost audiată, precum și alte 20 de persoane.

Poliția a declarat că pentru două dintre cele trei femei decedate  s-a apelat la analiza ADN, pentru identificare.

„Pe partea de identificare a victimelor s-au demarat deja activități de identificare a victimelor. Toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă. La momentul actual urmează să fie identificare făcută pe partea de ADN.

E vorba de o victimă de 51 de ani care locuia împreună cu soacra și cu soțul și o victimă în vârstă de 65 de ani care locuia singură acum. La Institutul de Criminalistică se face identificarea pe bază de ADN. În ceea ce privește expertiza tehnică, lucrăm cu cei mai buni experți din țară, cu specialiști din cadrul INSEMEX Petroșani, care sunt specializați pe explozii și cu specialiști și experți din cadrul la fața”, a transmis director adjunct al Institutului Național de Criminalistică.

De asemenea, autoritățile au transmis că exista pericolul prăbușirii blocului la etajele superioare.

Au fost audiate peste 20 de persoane.

