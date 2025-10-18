Prima pagină » Știri » Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”

Cristian Lisandru
18 oct. 2025, 13:35, Știri
Primarul general interimar al Capitalei – Stelian Bujduveanu – a precizat, sâmbătă, că sigiliul care a fost rupt înainte de explozia tragică de pe Calea Rahovei, nu ar fi avut rol de a salva vieți, ci doar de a stopa furtul de gaze.

Stelian Bujduveanu, a anunțat că, începând de luni, va avea o discuție aplicată cu reprezentanții Distrigaz privind modul de montare și funcționare a contoarelor de gaz, ca urmare a exploziei de vineri, din Sectorul 5 al Capitalei.

„Am discutat ieri cu președintele ANRE și începând de luni vom avea o discuție aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă. Aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze. Rolul nostru este să protejăm cetățenii. În primul rând, și vrem din partea Distrigaz o abordare mult mai directă și mult mai aplicată asupra acestor contoare”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Sigiliul fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat – vineri seara – că sigiliul aplicat în ziua anterioară în blocul din Calea Rahovei, care a explodat, a fost rupt în urma unei intervenții neautorizate.

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, se arată în comunicatul emis.

„Ne pregătim pentru etapa cea mai grea”

Stelian Bujduveanu a precizat că a avut o discuție cu prefectul Capitalei și cu reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC).

Va fi trimisă o echipă de experți pentru a evalua structura blocului și pentru a stabili soluțiile tehnice legate de cele patru scări adiacente scării avariate de explozie.

„Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, etapa de după ce începe de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie într-un apartament pe termen mediu și pe termen lung. În prima opțiune avem propriile imobile ale primăriei municipiului București pe care le analizăm apartament cu apartament pentru a fi dotate cu toate nevoile pentru aceste familii care au trecut peste o tragedie. Iar a doua categorie am aprobat ieri din Fondul de Rezervă aproape 3 milioane de lei, bani pe care le vom folosi pentru închiria din piață a apartamentelor pentru aceste familii”, a încheiat primarul general interimar al Capitalei.

