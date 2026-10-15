Dragoș Anastasiu trece prin momente grele. Tatăl fostului vicepremier a murit. Ce mesaj emoționant a transmis politicianul

Dragoș Anastasiu trece prin momente dificile, după moartea tatălui său, la vârsta de 90 de ani. Fostul vicepremier a anunțat vestea tristă printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, în care vorbește despre legătura specială pe care a avut-o cu părintele său, despre valorile moștenite și despre amintirile care îi vor rămâne pentru totdeauna.

Dragoș Anastasiu și-a luat rămas-bun de la tatăl său printr-o postare în care și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce a primit de la acesta de-a lungul vieții. Dincolo de realizările și de impactul pe care acesta le-a avut asupra altor oameni, fostul vicepremier a subliniat că, pentru el, cel mai important a fost rolul de părinte.

”Tata a plecat către îngeri… După 90 de ani de viață, cu bucurii, încercări, împliniri și nenumărate amintiri, a venit momentul despărțirii. A fost un om care a construit, a iubit, a deschis drumuri și a lăsat urme în viețile multor oameni. Pentru mine a fost, înainte de toate, TATA”, a scris fostul vicepremier.

Acesta a vorbit și despre recunoștința pe care o simte pentru educația primită, pentru valorile transmise și pentru toate momentele petrecute împreună.

”Îi sunt profund recunoscător pentru tot ce a făcut, pentru tot ce m-a învățat, pentru valorile pe care mi le-a transmis și pentru toate momentele pe care le-am trăit împreună. O viață, atâtea amintiri și atât de multe motive să îmi fie dor de el! Drum lin spre îngeri, tata!”, a mai scris fostul vicepremier.