Groenlanda îi pune frână lui Trump în privința exploatării petrolului și gazelor. „Suntem foarte departe, ar putea dura ani”

Entuziasmul lui Donald Trump în privința exploatării petrolului și gazelor din Groenlanda a fost stopat la timp de autoritățile din regiunea arctică. Dacă președintele SUA vorbește despre iminenta lansare a unor explorări masive, nordicii spun că mai e cale lungă până se va ajunge acolo.

Deși companiile americane desfășoară activități pe insulă, proiectele ar putea avea nevoie de ani pentru a deveni operaționale.

„Ani până când vor deveni operaționale”

Într-un comentariu pe marginea acestui subiect, autoritățile din Groenlanda transmit că proiectele existente sunt încă departe de exploatarea la scară largă. În plus, Danemarca s-a grăbit să anunțe că firmele americane nu beneficiază de privilegii.

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Jørgen Hammeken-Holm, ministrul-adjunct responsabil de minerit în Groenlanda, a recunoscut că există activități desfășurate de companii americane, însă a precizat că situația este departe de cea descrisă de liderul de la Casa Albă.

„Suntem foarte departe de explorări «masive». Există numeroase explorări de mai mică amploare în desfășurare, dar ar putea dura ani până când acestea vor deveni operaționale”, a declarat oficialul pentru CNN.

Declarațiile reflectă și concluziile cercetătorilor, care au atras atenția asupra dificultăților și a costurilor enorme asociate extragerii resurselor naturale din Groenlanda.

Pe de altă parte, ministerul danez de Externe a transmis că, dacă Statele Unite doresc să exploreze resursele Groenlandei, trebuie să respecte legislația insulei. Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Copenhaga a ținut să sublinieze că acordul semnat luna trecută, la New York, între SUA, Danemarca și Groenlanda nu modifică această situație – „Acordul nu oferă investitorilor americani niciun tratament preferențial față de investitorii din alte țări NATO, din Uniunea Europeană și din statele partenere NATO în ceea ce privește accesul la resursele naturale din Groenlanda”.

Groenlanda are zăcăminte bogate de hidrocarburi

Numeroase zăcăminte se află în zone izolate, la nord de Cercul Polar Arctic. Totuși, acolo stratul de gheață poate avea o grosime de aproximativ 1,6 kilometri, iar infrastructura este redusă. Aproximativ 80% din suprafața Groenlandei este acoperită de gheață.

Chiar și așa, de la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a dat de înțeles că este interesat de această regiune. De altfel, el chiar a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra Groenlandei cu forța, dacă e nevoie.

„Există experți care spun că volumul de petrol ușor accesibil este mult mai mare decât în aproape orice alt teritoriu din lume”, a scris Trump miercuri dimineață pe Truth Social. Ulterior, în aceeași zi, președintele american a susținut că presa i-a exagerat intențiile privind Groenlanda și că nu a luat niciodată în considerare cucerirea insulei prin forță. „Știți, am fost foarte criticați de presa care răspândește știri false. Spuneau: «Ce mod îngrozitor de a vorbi despre Groenlanda! Este îngrozitor!». Vă amintiți, credeau că îmi voi trimite armata să atace Groenlanda. Nu aveam de gând să fac asta, dar m-am plâns foarte ferm la NATO, foarte ferm!”, a declarat Trump la un miting în Arizona.

Ce prevede acordul dintre SUA, Danemarca și Groenlanda

Luna trecută, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au ajuns la un acord menit să reducă tensiunile. La momentul respectiv, președintele american a susținut că documentul oferă Statelor Unite „control permanent” asupra securității Groenlandei.

Totuși, acordul începe prin recunoașterea suveranității Danemarcei și a dreptului groenlandezilor la autodeterminare. Documentul aduce modificări minore unui tratat din 1951, care permite Statelor Unite să staționeze trupe în Groenlanda în cadrul apărării NATO.

Potrivit textului publicat pe site-ul Casei Albe, acordul nu menționează explicit petrolul sau gazele, dar face referire la „cooperarea în domeniul mineralelor” și la „cooperarea pentru dezvoltare economică și promovarea afacerilor”.

De asemenea, acordul deschide calea pentru înființarea unor baze americane suplimentare și garantează accesul militar al Statelor Unite, în cazul în care Groenlanda devine independentă de Danemarca.

Într-un mesaj recent, Donald Trump a subliniat importanța strategică a insulei pentru securitatea americană: „Orice atac viitor asupra Statelor Unite va trebui să treacă prin Groenlanda, unde sistemele noastre de apărare vor doborî în mod obișnuit drone, rachete sau orice alt tip de armă care nici măcar nu a fost conceput încă”.