Care este singura localitate din România cu divorțul interzis de lege. Soții care se certau erau închiși împreună într-o cameră, până se împăcau.

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Este vorba despre satul Biertan din județul Sibiu. Astfel, în biserica fortificată din Biertan exista o încăpere folosită pentru soții aflați în conflict, în încercarea de a-i împăca. Povestea este asociată cu comunitatea săsească și cu patrimoniul medieval al localității. Dar să aflăm câteva detalii despre acest sat străvechi.

Satul este situate în mijlocul Podișului Transilvaniei, din nordul județului Sibiu, într-o zonă deluroasă, la stânga râului Târnava Mare.

Acest sat face parte dintre primele așezări germane din Transilvania, iar prima atestare a numelui său datează din anul 1283. La fel ca orice așezare săsească, această localitate avea organizare urbanistică, cu șiruri de cse în jurul unei piețe centrale, deasupra căreia se înalță o mare biserică-cetate.

De altfel, acest monument istoric și arhitectural este reprezentativ pentru toată zona de colonizare săsească din Transilvania.

Camera împăcării

În satul Biertan exista și o cameră specială, aflată în bastionul estic al bisericii fortificate de la Biertan, devenită, probabil, cea mai cunoscută dintre comorile fostelor așezări săsești, care, din anul 1993 se află pe lista monumentelor din patrimoniul UNESCO.

Camera amintește de faptul că în comunitățile de odinioară divorțul era blamat, aproape chiar de neconceput. Sașii au considerat ca cei cărora li se ura viața de cuplu să fie închiși pentru câteva săptămâni (două-trei) într-o astfel de cameră, până ajung să se împace.

În acest timp, cei doi izolați în camera îngustă și austeră trebuiau să împartă o masă mică și un singur pat, o singură farfurie, un singur tacâm și o singură cană pentru apă. Era un soi de „terapie de cuplu” a vremurilor trecute, iar legenda spune că doar un cuplu a rămas neclintit în decizia de a se despărți, dar că și ei s-au împăcat până la urmă, potrivit povestisasesti.com.