10 tineri, premiați de Mitropolitul Teofan la hramul Sfintei Parascheva. Mai mulți olimpici și cercetători vor primi, lunar, până la 4.000 de lei

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a premiat miercuri, 14 octombrie, 10 tineri cu rezultate remarcabile în educație, știință și cultură. Momentul a avut loc după Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, scrie Ziarul de Iași.

Printre cei răsplătiți pentru rezultate excelente se numără o medaliată cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie, o elevă care a obținut media 10 timp de mai mulți ani consecutivi, două surori gemene cu rezultate internaționale la robotică și un tânăr doctorand care cercetează metode de combatere a bolilor infecțioase.

Ce program a demarat Arhiepiscopia Iașilor

Toți cei 10 tineri fac parte dintr-un grup de 24 de elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi admiși în Programul Educațional „Bursierii Sfintei Parascheva”. Acesta este un program demarat de Arhiepiscopia Iașilor, prin care beneficiarii vor primi, timp de un an, burse lunare cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, pentru a-și continua studiile, cercetările și pregătirea în domeniile în care s-au remarcat.

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Inițiind acest program, Arhiepiscopia Iașilor își propune să ofere sprijin tinerilor care și-au demonstrat capacitatea de a obține rezultate notabile și care doresc să-și continue dezvoltarea academică și profesională.

„Ne folosim de acest moment pentru a sublinia un lucru: în școala românească, deși există pe alocuri probleme, pe care le recunoaștem cu toții, se află învățători, profesori, educatori, elevi și studenți de excepție. Spre aceștia se îndreaptă diferite instituții, de stat sau private, pentru a identifica ceea ce este mai valoros în școală și pentru a-i ajuta pe tineri să crească frumos și armonios, să devină buni profesioniști în meseria pe care și-au ales-o, buni creștini și, la timpul potrivit, părinți de familie”, a declarat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Printre cei premiați s-au numărat și Miruna Elena și Ana Maria Corduneanu, eleve în clasa a XII-a la Colegiul „Mihai Eminescu” din Botoșani. Cele două surori gemene au în comun atât performanțele școlare, cât și pasiunea pentru tehnologie. Au încheiat anul școlar cu media generală 10 și s-au făcut remarcate și la competițiile internaționale de robotică. Din cele declarate, gemenele Corduneanu își propun să urmeze facultăți tehnice, cu specializare în inginerie aerospațială.