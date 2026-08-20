Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, acuză Consiliul Superior al Magistraturii că a alimentat o polemică în spațiul public pe tema salarizării funcțiilor de conducere din sistemul judiciar, deși problema ar fi fost deja soluționată în proiectul noii legi a salarizării. Pîslaru susține că modificările au fost convenite în urmă cu două-trei săptămâni în urma consultărilor cu Ministerul Justiției.

Declarațiile au fost făcute joi, într-o intervenție telefonică la Digi24, după ce CSM a criticat public poziționarea salarială a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție în proiectul legii salarizării bugetarilor.

Pîslaru: „Toate aceste salarizări au fost reglate”

Ministrul interimar al Muncii susține că problema salariilor pentru funcțiile de conducere din Justiție a fost deja corectată.

„Deja din urmă cu 2-3 săptămâni, ca urmare a consultărilor cu Ministerul Justiției, toate aceste salarizări pentru zona de conducere a sistemului de justiție, CSM, parchete, Înalta Curte, au fost reglate, în mod evident, ca să respecte principiul egalității puterilor în stat”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, reprezentanții CSM ar fi știut că modificările urmau să fie făcute, prin intermediul Ministerului Justiției.

„Deci această problemă este rezolvată deja și știau probabil de la Ministerul Justiției că o rezolvasem”, a afirmat ministrul.

Pîslaru susține că, în aceste condiții, reacția publică a CSM a fost inutilă și a contribuit la apariția unei dispute mediatice.

„Am apreciat faptul că s-a mai creat o polemică în zona de media”, a spus ministrul interimar al Muncii.

Declarația vine după ce CSM a transmis miercuri că proiectul noii legi a salarizării ar plasa președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sub nivelul salarial al mai multor funcții din administrația publică și din Parlament.

În comunicatul transmis miercuri, Consiliul Superior al Magistraturii a reclamat faptul că președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, aflat „la vârful ierarhiei instanțelor judecătorești”, ar fi poziționat salarial sub un consilier prezidențial, liderii grupurilor parlamentare, vicepreședinții Camerelor Parlamentului, secretarii și chestorii acestora.