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Procurorii avertizează Guvernul demis că noua lege a salarizării este un afront adus sistemului de justiție. Care sunt nemulțumirile magistraților

Ruxandra Radulescu
Procurorii avertizează Guvernul demis că noua lege a salarizării este un afront adus sistemului de justiție. Care sunt nemulțumirile magistraților
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Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis un mesaj clasei politice, cu privire la legea salarizării, în care subliniază că un dialog cu magistrații este absolut necesar, în contextul discuțiilor despre reconfigurarea grilei, desfășurate mâine la Cotroceni între liderii politici.

„Secția afirmă că o reconfigurare a sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice trebuie să se realizeze cu consultarea efectivă a tuturor categoriilor vizate, ceea ce nu s-a întâmplat până la acest momentcu Consiliul Superior al Magistraturii, ca instituție reprezentativă a sistemului judiciar”, precizează CSM în comunicatul de presă.

„Se îndepărtează în mod flagrant de la acest echilibru necesar”

Totodată, procurorii sunt nemulțumiți că în legea salarizării propusă Dragoș Pîslaru, ministru al Finanțelor în guvernul demis, veniturile nu reflectă importanța rolului pe care justiția îl deține într-o societate.

„Secția reafirmă nevoia ca orice lege de salarizare să respecte rolul și locul justiției într-o societate democratică, reflectate într-o poziție de echilibru față de celelalte puteri ale statului, în condițiile în care formula de coeficienți de salarizare vehiculată în spațiul public se îndepărtează în mod flagrant de la acest echilibru necesar”, mai precizează sursa citată.

„Secția consideră nejustificată orice discriminare între nivelul salarizării judecătorilor și al procurorilor”

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii contestă și diferențele salariale mari între veniturile procurorilor și cele ale ale judecătorilor, așa cum figurează în noua lege a salarizării.

„Totodată, Secția consideră nejustificată orice discriminare între nivelul salarizării judecătorilor și al procurorilor, având în vedere condițiile identice de admitere în profesie și promovare în carieră, precum și regimul comun de interdicții și incompatibilități, orice altă abordare conducând la crearea unei ierarhii artificiale în interiorul corpului magistraților”, mai transmite CSM.

Nicușor Dan discută cu liderii politici pe controversata lege a salarizării

Președintele Nicușor Dan a chemat din nou liderii politici la Cotroceni pentru a discuta despre noua lege a salarizării, care a generat deja proteste printre angajații din sectorul public.

Prima dintre întâlniri ar urma să aibă loc în cursul zilei de miercuri, 19 august, de la ora 18.00. Este vorba despre o întrunire a grupului tehnic de lucru. Cea de-a doua are loc joi, cu liderii partidelor, însă nu a fost stabilită şi ora acesteia.

Miza adoptării acestui act normativ este uriașă: 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Nicușor Dan a discutat și săptămâna trecută, pe același subiect, cu Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR), însă nu s-a ajuns la consensul necesar pentru accelerarea demersurilor de adoptare a legii.

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