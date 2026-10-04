Prima pagină » Justiție » Se termină mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European. Cele mai răsunătoare dosare sunt la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele pe Germania sau Franța

Se termină mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European. Cele mai răsunătoare dosare sunt la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele pe Germania sau Franța

Se termină mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European. Cele mai răsunătoare dosare sunt la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele pe Germania sau Franța
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Laura Codruța Kövesi a intrat oficial în ultima lună de șefie la Parchetul European. Termină 7 ani de mandat cu un total de aproximativ 3.600 de dosare, dintre care peste 500 au implicat România. Harta anchetelor arată un dezechilibru major: dosarele grele care vizează demnitari de rang înalt s-au concentrat în Europa de Est și de Sud, în timp ce marile puteri economice din nucleul dur al Uniunii Europene, precum Germania și Franța, au rămas practic neatinse de anchetele ce privesc politicieni locali.

Cele mai răsunătoare dosare, care implică politicieni, parlamentari, primari sau alți oameni cu funcții mari în stat, au fost orchestrate în țări ca România, Grecia, Croația, Spania sau Italia, în timp ce nemții și francezii au avut doar dosare despre parlamentarii lor europeni și au adunat mai puțin de un sfert din cele 3.600 de dosare făcute în 7 ani. Numele țării noastre apare și în 5 dosare care adună împreună prejudicii de aproape 4 miliarde de euro, conform rapoartelor oficiale.

Premieri anchetați și miniștri arestați, niciunul din centrul Europei

Lista politicienilor cercetați de procurorii europeni pentru fapte comise în propriile țări acoperă, în cea mai mare parte, regiunea central-estică a Europei.

În Grecia, anchetele Parchetului European au dus la un scandal monstru privind subvențiile agricole, care a dus la demisii ale mai multor miniștri, iar mai mulți deputați au fost trimiși în judecată. De asemenea, ancheta legată de tragedia feroviară de la Tempi a vizat doi foști miniștri ai Transporturilor, însă s-a lovit de refuzul Parlamentului de a le ridica imunitatea.

Tot după o anchetă a Parchetului European a ajuns după gratii și fosta ministră a Fondurilor Europene din Croația, Gabrijela Žalac, iar ministrul Sănătății, Vili Beroš, a fost și el arestat pentru luare de mită. În Cehia, premierul Andrej Babiš e anchetat pentru modul în care au fost acordate unele subvenții din fonduri europene.

România, parte dintr-un dosar cu prejudiciu de aproape 3 miliarde de euro

În ceea ce privește România, țara noastră însumează aproximativ 10% din totalul cauzelor Parchetului European. Cu toate că procurorii au obținut condamnări definitive în câteva zeci de dosare, persoanele trimise în judecată și condamnate până în prezent sunt în general primari de comune sau funcționari locali.

Dosarele mai cunoscute din România – cum ar fi achiziția de microbuze electrice din PNRR, achiziția celor 100 de tramvaie din Capitală, dosarul subvențiilor pentru stuful din Delta Dunării sau lucrările la Centura Zalău – rămân anchete vizând faptele (in rem), fără ca politicieni români de prim rang să fi fost puși sub acuzare.

Cu toate astea, țara noastră apare în dosarul cu cel mai mare prejudiciu din mandatul lui Kövesi. Dosarul Admiral, cu un prejudiciu de aproape 3 miliarde de euro, anchetează o rețea sofisticată de crimă organizată care a exploatat regulile UE privind tranzacțiile transfrontaliere (scutite de TVA) prin comerțul fictiv cu bunuri electronice.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Stegarul dac a fost arestat pentru 30 de zile după ce ar fi împins un jandarm
15:02
Stegarul dac a fost arestat pentru 30 de zile după ce ar fi împins un jandarm
EXCLUSIV Acuzații explozive în dosarul patronului shaormeriei Dristor. Cluburi de noapte din Istanbul pentru oameni din Guvernul României
05:00, 03 Oct 2026
Acuzații explozive în dosarul patronului shaormeriei Dristor. Cluburi de noapte din Istanbul pentru oameni din Guvernul României
REACȚIE CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
15:54, 02 Oct 2026
CSM susține că Raportul Departamentului de Stat al SUA confirmă independența sistemului judiciar și progresele României în combaterea corupției
FLASH NEWS Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
13:07, 02 Oct 2026
Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
REACȚIE Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierea lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție
09:48, 02 Oct 2026
Afaceristul Fănel Bogos susține că nu va mai fi citat la DNA, după audierea lui Bolojan în fața anchetatorilor, în dosarul de corupție
VIDEO Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria. Reacția oficială a Guvernului
09:03, 02 Oct 2026
Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria. Reacția oficială a Guvernului
Mediafax
ATENȚIE, șoferi! România, traversată de transporturi AGABARITICE de până la 130 de tone. Traseele pe care circulă
Digi24
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe lucruri pe care le știm despre ascensiunea naziștilor sunt greșite
Cancan.ro
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
Prosport.ro
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
Adevarul
„S-au așteptat să profite pe spinarea americanilor”. De ce a amenințat Donald Trump că va restricționa exporturile de motorină către Europa
Mediafax
RĂCEALA și GRIPA bat la ușă! Cum îți pregătești organismul pentru sezonul rece
Click
Lidia Fecioru, lista obiectelor din casă care aduc noroc. De ce nu e bine să avem masă dreptunghiulară
Cancan.ro
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Ce se întâmplă doctore
Sfatul unui medic pentru sezonul rece. Ce să ai în casă de la primele semne de răceală?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
De ce ard unii oameni salvie pentru a curăța o casă de „energia negativă”? Ce este tradiție și ce este efect real
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
SONDAJ DE OPINIE Partidul lui Netanyahu a revenit pe primul loc în sondaje. Au mai rămas 21 de zile până la alegerile parlamentare din Israel
15:31
Partidul lui Netanyahu a revenit pe primul loc în sondaje. Au mai rămas 21 de zile până la alegerile parlamentare din Israel
VIDEO Prunea, atac furibund la adresa lui Răzvan Burleanu, după umilința Naționalei cu Polonia: „A făcut milioane și fotbalul românesc a regresat”
15:24
Prunea, atac furibund la adresa lui Răzvan Burleanu, după umilința Naționalei cu Polonia: „A făcut milioane și fotbalul românesc a regresat”
FLASH NEWS Zeci de camioane pe străzile din Târgu Jiu. Transportatorii protestează față de taxe, carburanți și TollRo
15:03
Zeci de camioane pe străzile din Târgu Jiu. Transportatorii protestează față de taxe, carburanți și TollRo
LOTO LOTO 6/49. Noi trageri loto duminică, 4 octombrie. Premiile puse în joc de Loteria Română
15:00
LOTO 6/49. Noi trageri loto duminică, 4 octombrie. Premiile puse în joc de Loteria Română
ALEGERI Fostul președinte sârb Aleksandar Vucic se pregătește să devină premier după alegerile parlamentare din 25 octombrie
14:50
Fostul președinte sârb Aleksandar Vucic se pregătește să devină premier după alegerile parlamentare din 25 octombrie
REACȚIE Un fost ministru de Finanțe răstoarnă teoriile intervențiilor BNR pentru a “ține cursul”: “Euro ar fi fost sub 3 lei”
14:43
Un fost ministru de Finanțe răstoarnă teoriile intervențiilor BNR pentru a “ține cursul”: “Euro ar fi fost sub 3 lei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe