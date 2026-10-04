Laura Codruța Kövesi a intrat oficial în ultima lună de șefie la Parchetul European. Termină 7 ani de mandat cu un total de aproximativ 3.600 de dosare, dintre care peste 500 au implicat România. Harta anchetelor arată un dezechilibru major: dosarele grele care vizează demnitari de rang înalt s-au concentrat în Europa de Est și de Sud, în timp ce marile puteri economice din nucleul dur al Uniunii Europene, precum Germania și Franța, au rămas practic neatinse de anchetele ce privesc politicieni locali.

Cele mai răsunătoare dosare, care implică politicieni, parlamentari, primari sau alți oameni cu funcții mari în stat, au fost orchestrate în țări ca România, Grecia, Croația, Spania sau Italia, în timp ce nemții și francezii au avut doar dosare despre parlamentarii lor europeni și au adunat mai puțin de un sfert din cele 3.600 de dosare făcute în 7 ani. Numele țării noastre apare și în 5 dosare care adună împreună prejudicii de aproape 4 miliarde de euro, conform rapoartelor oficiale.

Premieri anchetați și miniștri arestați, niciunul din centrul Europei

Lista politicienilor cercetați de procurorii europeni pentru fapte comise în propriile țări acoperă, în cea mai mare parte, regiunea central-estică a Europei.

În Grecia, anchetele Parchetului European au dus la un scandal monstru privind subvențiile agricole, care a dus la demisii ale mai multor miniștri, iar mai mulți deputați au fost trimiși în judecată. De asemenea, ancheta legată de tragedia feroviară de la Tempi a vizat doi foști miniștri ai Transporturilor, însă s-a lovit de refuzul Parlamentului de a le ridica imunitatea.

Tot după o anchetă a Parchetului European a ajuns după gratii și fosta ministră a Fondurilor Europene din Croația, Gabrijela Žalac, iar ministrul Sănătății, Vili Beroš, a fost și el arestat pentru luare de mită. În Cehia, premierul Andrej Babiš e anchetat pentru modul în care au fost acordate unele subvenții din fonduri europene.

România, parte dintr-un dosar cu prejudiciu de aproape 3 miliarde de euro

În ceea ce privește România, țara noastră însumează aproximativ 10% din totalul cauzelor Parchetului European. Cu toate că procurorii au obținut condamnări definitive în câteva zeci de dosare, persoanele trimise în judecată și condamnate până în prezent sunt în general primari de comune sau funcționari locali.

Dosarele mai cunoscute din România – cum ar fi achiziția de microbuze electrice din PNRR, achiziția celor 100 de tramvaie din Capitală, dosarul subvențiilor pentru stuful din Delta Dunării sau lucrările la Centura Zalău – rămân anchete vizând faptele (in rem), fără ca politicieni români de prim rang să fi fost puși sub acuzare.

Cu toate astea, țara noastră apare în dosarul cu cel mai mare prejudiciu din mandatul lui Kövesi. Dosarul Admiral, cu un prejudiciu de aproape 3 miliarde de euro, anchetează o rețea sofisticată de crimă organizată care a exploatat regulile UE privind tranzacțiile transfrontaliere (scutite de TVA) prin comerțul fictiv cu bunuri electronice.