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Recordul de precipitații din Tokyo s-a încheiat după 37 de zile. Un nou pericol se apropie de japonezi

Recordul de precipitații din Tokyo s-a încheiat după 37 de zile. Un nou pericol se apropie de japonezi
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Seria record de zile ploioase din centrul orașului Tokyo s-a încheiat sâmbătă, după 37 de zile consecutive cu precipitații, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze. Ploaia s-a oprit sâmbătă. Recordul anterior era de 33 de zile consecutive cu ploaie și fusese stabilit în 2019, între sfârșitul lunii iunie și sfârșitul lunii iulie. Agenția Meteorologică Japoneză a anunțat, de asemenea, că estul Japoniei a avut în luna septembrie cele mai mari cantități de precipitații și cea mai redusă durată de strălucire a soarelui de la începutul înregistrărilor meteorologice, în 1946. Ploile s-au oprit, însă vremea rămâne instabilă, iar Taifunul 27, Choi-wan, se apropie de Japonia din ce în ce mai mult.

Tokyo este unul dintre cele mai ploioase orașe din Japonia

Sezonul ploios din Japonia începe la sfârșitul lunii iunie și se încheie la începutul lunii iulie. Tokyo este unul dintre orașele din Japonia cu precipitații abundente în timpul verii. De asemenea, nu este neobișnuit ca în august sau septembrie să mai apară taifunuri.

În estul Japoniei, ploile se pot opri mai repede, deoarece precipitațiile vin dinspre mare și se deplasează spre sud-vestul țării. Astfel, ploile își pierd din intensitate pe măsură ce traversează principala insulă a Japoniei, Honshu, unde se află și Tokyo.

Centrul orașului Tokyo a înregistrat 629 de litri de apă pe metru pătrat între începutul lunii septembrie și luni, aproape de trei ori mai mult decât cantitatea normală pentru această perioadă.

În Tokyo a plouat timp de 37 de zile consecutiv

Anul acesta, ploile au fost favorizate de mai multe fenomene meteo care s-au succedat în regiune. Un front atmosferic de toamnă a rămas blocat pentru o perioadă îndelungată deasupra Japoniei, iar aerul cald și umed dinspre sud a alimentat norii de ploaie. În același timp, mai multe taifunuri s-au apropiat de țară și au intensificat precipitațiile.

Taifunul 24, Krovanh, a adus ploi abundente la începutul lunii septembrie, iar taifunul 25, Dujuan, a provocat 156 de milimetri de precipitații în Tokyo pe 21 septembrie. Și taifunul 26 a contribuit la menținerea vremii instabile în regiune.

În Tokyo, a plouat timp de 39 de zile consecutive, dar precipitațiile s-au oprit într-un final pe 3 octombrie, sâmbătă.

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Ploaia s-a oprit printre timp, dar Taifunul 27  este în apropiere

Chiar dacă japonezii au scăpat de ploaie, îi paște un nou pericol. Taifunul numărul 27, Choi-wan, s-a intensificat și a ajuns să fie considerat un taifun foarte puternic. Acesta se află în prezent în apropierea Insulelor Ogasawara, care fac parte din prefectura Tokyo, și se deplasează spre nord-nord-est cu aproximativ 25 de kilometri pe oră.

Taifunul este însoțit de vânturi foarte puternice. În zona din apropierea centrului, vântul atinge 162 de kilometri pe oră, iar rafalele pot ajunge la 234 de kilometri pe oră. Presiunea atmosferică în centrul taifunului este de 935 de hectopascali, potrivit publicației The Japan News.

Taifunul Choi-wan își păstrează intensitatea în următoarele zile

Meteorologii se așteaptă ca taifunul Choi-wan să continue să se deplaseze spre nord în zilele de 5 și 6 octombrie. Acesta ar urma să treacă pe lângă Insulele Ogasawara, la est de acestea, și să rămână foarte puternic.

Potrivit prognozelor de duminică, 4 octombrie, Choi-wan va avea în continuare vânturi foarte puternice în următoarele zile. Viteza vântului în apropierea centrului ar putea ajunge la 184 de kilometri pe oră. Ulterior, taifunul se va îndrepta spre nord-est și va începe să se diminueze.

Autoritățile din Insulele Ogasawara au avertizat populația cu privire la vânturile puternice și valurile mari provocate de taifun. Choi-wan este al 27-lea taifun format în acest sezon în zona monitorizată de Agenția Meteorologică a Japoniei, care urmărește în continuare evoluția și traseul acestuia.

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