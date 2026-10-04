Jurnalistul Răzvan Dumitrescu remarcă ruptura dintre România și SUA cauzată de premierul demis. „Dacă nu ești la masă cu cei mai mari, ești în meniu”

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a făcut o analiză amplă a situației actuale din România. Moderatorul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” susține că actorii politici joacă periculos și „visează cai verzi pe pereți”. Răzvan Dumitrescu critică direcția de politică externă și de securitate a României și consideră că țara se îndepărtează de Statele Unite într-un moment în care Washingtonul își consolidează relațiile cu anumite state europene.
Răzvan Dumitrescu a atras atenția asupra unei reuniuni strategice organizate în Polonia și a deciziilor guvernamentale recente. Jurnalistul a relatat că în Polonia va avea loc o reuniune restrânsă despre viitorul NATO, pregătită de Pentagon la care au fost invitate doar Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania și Olanda. De asemenea, a menționat că Ilie Bolojan a semnalat public faptul că România se distanțează de SUA.
„Cum e să trăiești pe altă lume decât cea reală? Totul se schimbă, jocurile sunt dure, dar ai noștri joacă periculos și visează cai verzi pe pereți! În Polonia va avea loc o reuniune restrânsă despre viitorul NATO, pregătită de Pentagon, la care au fost invitate doar Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania și Olanda… În România, Bolojan pare că a făcut tot posibilul să semnalizeze public (iar asta este imediat notat de ambasade!) că se distanțează de SUA”, notează jurnalistul Răzvan Dumitrescu într-o postare pe Facebook.
Răzvan Dumitrescu a susținut că Ilie Bolojan a transmis, prin componența Guvernului și prin menținerea unor persoane în funcții, semnale care pot fi interpretate ca o distanțare față de administrația Donald Trump. Acesta a enumerat mai multe situații pe care le consideră relevante.
Jurnalistul a amintit-o pe Oana Gheorghiu și pe Ioana Ene Dogioiu, despre care spune că au avut în trecut mesaje critice la adresa lui Donald Trump și J.D. Vance. Răzvan Dumitrescu a dat-o drept exemplu și pe Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe, despre care a avut, la rândul său, declarații critice la adresa administrației americane.
„Enumăr aici câteva direcții evidente pe care nu s-a ferit să le ascundă, dimpotrivă, a ținut morțiș să le accentueze:
Jurnalistul a continuat lista cu direcțiile lui Ilie Bolojan care duc la îndepărtarea evidentă a României de SUA și a dat ca exemplu atitudinea critică a premierului demis față de proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, unul dintre proiectele energetice româno-americane. Bolojan a spus public că proiectul aprobat în CSAT are probleme mari de fezabilitate.
Răzvan Dumitrescu a vorbit apoi despre poziția lui Bolojan față de coridorul vertical de gaz natural lichefiat și despre scandalul din România legat de ambasadoarea SUA în Grecia. Jurnalistul a amintit că ambasadoarei i-a fost atribuită, pe surse, o declarație pe care aceasta a negat-o ulterior. Răzvan Dumitrescu a adus în discuție și mesajul secretarului de stat american Marco Rubio, care a lăudat-o public pe ambasadoare, și se întreabă dacă acest mesaj este înțeles la București ca un semnal din partea administrației americane.
De asemenea, Răzvan Dumitrescu a vorbit și despre abandonul extinderii programului de blindate Piranha V prin finanțarea SAFE. Jurnalistul a relatat că guvernul Bolojan a invocat un preț peste plafonul aprobat de Parlament, ceea ce a pus sub semnul întrebării continuarea comenzilor pentru parteneriatul industrial dintre compania americană General Dynamics și Uzina Mecanică București. În schimb, Răzvan Dumitrescu a menționat că a alocat peste 60% din SAFE companiilor din Germania.
Răzvan Dumitrescu a mai dat un ultim exemplu și a spus că Ilie Bolojan a minimalizat importanța unui raport american despre implicarea Comisiei Europene în alegerile din mai multe țări europene. Jurnalistul susține că premierul a insistat că raportul nu se referă la anularea alegerilor din România, deși țara noastră a fost menționată în document.
După ce a enumerat aceste exemple, Răzvan Dumitrescu a revenit la reuniunea restrânsă dedicată viitorului NATO, la care participă șase state eruopene, România nefiind printre țările invitate. Moderatorul a spus că Nicușor Dan face exact contrariul lui Ilie Bolojan, încercând să fructifice relația dintre România și SUA. Una dintre întrebările pe care și le-a pus Răzvan Dumitrescu în analiza sa este dacă România mai este băgată în seamă în astfel de momentele geopolitice importante.
„Dar să revenim la acea reuniune restrânsă unde se discuta viitorul NATO doar cu participarea a șase state… România mai proiectează ceva în aceste zile: o ruptură de viziune la vârful statului cu privire la orientarea strategică! În timp ce Bolojan a comis cele mai sus înșirate, președintele încearcă o apropiere de SUA.
Nici nu mai contează dacă reușește sau nu, mesajul pe care îl notează ambasadele e clar: cei doi au linii diferite. Situație în care se pune întrebarea dacă mai ești băgat în seamă în asemenea momente geopolitice importante! Știți cum se spune la acest nivel: dacă nu ești la masă cu cei mai mari, înseamnă că ești în meniu!”, susține Răzvan Dumitrescu.
Răzvan Dumitrescu a pus sub semnul întrebării decizia lui Klaus Iohannis de a candida la șefia NATO în 2024. Jurnalistul susține că existau deja semnale în SUA cu privire la schimbările politice și consideră că autoritățile române ar fi trebuit să le anticipeze.
„Și acum revin la trăitul pe altă lume… Vă mai amintiți cum și-a anunțat Iohannis în martie 2024 candidatura la șefia NATO? Pe ce se baza el oare?
Atmosfera din SUA, sondajele, dar mai ales studiile făcute în acele șase state swing indicau o schimbare. O schimbare pe care orice instituție care se ocupă de informații și analize ar fi trebuit să o sesizeze. Au făcut asta, l-au informat pe Iohannis că, dat fiind contextul, șansele sunt minime, iar anunțul seamănă cu aruncatul cu capul înainte și dă și semnalul că structurile de la noi sunt varză și nu pot aprecia pe termen scurt evoluțiile majore?”, scrie jurnalistul.
Jurnalistul a concluzionat: „În opinia mea, a fost prima probă că la nivel de STAT trăim pe o cu totul altă lume decât cea reală… Nu suntem în stare să evaluăm evoluțiile pe termen scurt, ce să mai vorbim de analize pe termen mediu și lung… Între timp, lumea reală a devenit foarte dură. Supraviețuim sau intrăm în zid cu viteza maximă?”.