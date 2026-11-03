Dragoș Pîslaru îl acuză pe Florin Manole că manipulează datele din PNRR: „Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”

Dragoș Pîslaru lansează acuzații grave la adresa ministrului Florin Manole și a PSD, după ce acesta l-ar fi acuzat că a raportat către Comisia Europeană inclusiv persoane decedate, pentru a îndeplini un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Pîslaru respinge acuzațiile și susține că listele care conțineau astfel de cazuri au fost întocmite în perioada conducerii unei șefe de instituție susținute de PSD. Într-o postare pe Facebook, Dragoș Pîslaru îl acuză pe ministrul Florin Manole că încearcă să transforme într-un scandal politic verificările efectuate de Comisia Europeană asupra unui jalon din PNRR.

”Sunt absolut uluit de tupeul domnului ministru Florin Manole. În disperarea de a lansa un atac politic, a reușit o performanță rară: a demonstrat public incompetența propriului partid. Domnul Manole mă acuză că aș fi raportat „persoane decedate” către Comisia Europeană pentru a bifa o țintă din PNRR privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități. Ceea ce „uită”“să menționeze este că lista cu „morți“ pe care o flutură pe la televiziuni este lista de la 30 iunie, întocmită și semnată de doamna Zară, fosta președintă ANPDPD, numită și susținută de PSD.

Exact pentru acest tip de management dezastruos am demis-o pe doamna Zară. În locul ei am numit-o pe Ana Rădulescu, un profesionist impecabil, care a făcut curățenie în haosul lăsat în urmă. ANPDPD a raportat la 31 august, pe baza datelor primite din țară către minister, 3.976 de persoane eligibile, fără vreun caz de deces în centre, cum fuseseră identificate în fosta raportare de la 30 iunie, care au fost înlăturate printr-o verificare clară”, a scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

”Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”

Dragoș Pîslaru susține că atacurile ministrului Florin Manole au apărut în contextul verificărilor efectuate de Comisia Europeană privind îndeplinirea jalonului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități.

”Știu exact de ce iese domnul Manole la atac tocmai acum. Comisia Europeană face verificările firești pe acest jalon, iar domnul ministru, incapabil să susțină negocierile tehnice cu experții europeni, caută un țap ispășitor. Raportarea de 3.976 de persoane dezinstituționalizate a fost cea mai riguroasă, corectă și curată centralizare posibilă pe baza datelor existente în acel moment.

Orice neconcordanță sau diferență de interpretare pe care Comisia o ridică acum în fața ministerului ține de clarificări metodologice complexe (cum ar fi eligibilitatea tinerilor salvați din sistem), nu de „falsuri” și, sub nicio formă, de „persoane decedate”. Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste. Mai mult, ca ministru interimar timp de doar 5 luni, nu am semnat și nu am trimis nicio raportare către Comisia Europeană. Aceasta este exclusiv atribuția direcției de specialitate din minister. Nici măcar ANPDPD nu raportează direct”, a mai spus Pîslaru.

Cum susține Pîslaru că a renegociat ținta din PNRR

Fostul ministru interimar prezintă și cifrele care, în opinia sa, demonstrează că jalonul putea fi considerat îndeplinit pe baza datelor disponibile la momentul raportării. El afirmă că ținta inițială din PNRR era de 5.411 persoane dezinstituționalizate, însă România risca să nu o atingă. Pentru a evita pierderea fondurilor europene, Pîslaru susține că a renegociat cu Comisia Europeană, în primăvara anului 2026, reducerea țintei la 4.000 de persoane și modificarea indicatorului astfel încât acesta să poată fi măsurat mai clar.

”Acest atac furibund este doar o perdea de fum. O încercare disperată a domnului Manole de a devia atenția publică de la propria neputință de la Bruxelles, dar mai ales de la scandalul „botezului PSD de la Timișoara” și de la mușamalizarea raportului Curții de Conturi care indică fraudarea a milioane de lei din bugetul Ministerului Muncii, fix sub mandatele domniei sale și al doamnei Bucura Oprescu.

Adevărul despre PNRR este simplu: în cele 5 luni de mandat, am reparat dezastrul PSD. Miniștrii anteriori nu făcuseră suficient pentru a atinge ținta inițială de 5.411 persoane, riscând pierderea banilor europeni. Pentru a salva situația, am renegociat în primăvara anului 2026 jalonul cu Comisia Europeană, scăzând ținta la 4.000 și transformând indicatorul într-unul mai ușor de măsurat. Cu marja permisă de 5% (deviația minima), ținta de atins era 3.800, iar cele 3.976 de persoane eligibile raportate de ANPDPD pe 31 august, pe baza datelor din teritoriu de la DGASPC-uri au acoperit jalonul satisfăcător, pe datele de atunci.

Cer PSD-ului un dram de decență. Oamenii cu dizabilități, destinele lor și eforturile reale de a le oferi o viață demnă în comunitate nu sunt o masă de manevră pentru a vă acoperi incompetența și fraudele. Opriți-vă”, a încheiat fostul ministru interimar.