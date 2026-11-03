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Prima reacție a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după petrecerea liderilor PSD de la Timișoara: „Nu tot partidul are imagine de cancan”

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat marți, 3 noiembrie, alături de partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, la evenimentul de lansare a campaniei pentru construirea primei clinici de diabet pediatric din România. În urmă cu trei zile, social-democratul era prezent, alături de ceilalți miniștri PSD din Guvernul Niculescu și de alți lideri ai formațiunii politice, la botezul celui de-al treilea fiu al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, unde naș a fost chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu. Întrebat ce le transmite pacienților care văd că social-democrații aflați în funcții de conducere își permit să organizeze evenimente precum cel de la Timișoara, Rogobete a explicat că, deși „unele persoane au deschis un narativ public de tip cancan, nu înseamnă că tot partidul are aceeași imagine”.

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„Este important ca oamenii să înțeleagă că este bine să nu generalizăm”

„Cred că este important ca oamenii să înțeleagă că, în general, este bine să nu generalizăm. Faptul că au apărut una, două, trei persoane care au deschis un narativ public de tip cancan la nivel național nu înseamnă că tot Partidul Social Democrat are această imagine, pentru că nu este corect”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Evenimentul organizat în Timișoara a adunat nume grele din conducerea social-democrată. Niciunul dintre miniștrii PSD care face parte din Guvernul condus de Luca Niculescu nu a lipsit de la petrecere.

De altfel, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis sunt legați de mai mulți ani și prin relația de familie. Grindeanu a fost nașul de cununie al lui Simonis și al soției sale, Elena, în 2018, iar în februarie 2020 a botezat și fiul cuplului, David. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, alături de liderul PSD, Sorin Grindeanu

Mirabela Grădinaru, la lansarea campaniei pentru prima clinică de diabet pediatric: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”

La evenimentul de lansare a campaniei pentru construirea primei Clinici Universitare Integrate de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru Copii din România, a participat și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

Aceasta a vorbit despre importanța consilierii familiilor din care fac parte copii care se confruntă cu astfel de boli și a portetizat noua clinică drept un loc în care părinții vor găsi „expertiză, sprijin, răspunsuri și oameni care să le redea încrederea”.

Mirabela Grădinaru, alături de Alexandru Rogobete la evenimentul organizat de Salvați Copiii

„Ca mamă, ca părinte, știu că nimic nu ne pregătește pentru momentul în care aflăm că propriul copil suferă de o boală. În acele momente, apar foarte multe întrebări și foarte multe temeri și nevoia de a găsi oameni care să te îndrume, oameni care să-ți redea încrederea că vei putea merge mai departe.

Această clinică nu este doar un nou spațiu medical. Este o șansă pentru fiecare copil și familia lui să găsească, într-un singur loc, expertiză, sprijin și răspunsuri. Cred că unul dintre mesajele cele mai importante pe care acest proiect îl poate da este că nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”, a explicat Mirabela Grădinaru.

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