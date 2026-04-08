Prima pagină » Actualitate » Blocul Groazei din Rahova devine un muzeu al neputinței administrative. Locatarii au rămas pe drumuri și nu-și pot recupera bunurile nici acum

Blocul Groazei din Rahova devine un muzeu al neputinței administrative. Locatarii au rămas pe drumuri și nu-și pot recupera bunurile nici acum

Nicolae Oprea

La șase luni de la explozia din Rahova, blocul extrem de afectat de deflagrația care a luat viața a trei persoane arată din ce în ce mai rău. La fața locului, imaginile sunt cumplite. Saltele, haine ale locatarilor, diverse bunuri sau pur și simplu resturi din acest imobil atârnă înfiorător. Totul pare desprins dintr-un teatru de război, iar imobilul pare efectiv bombardat. Între timp, locatarii din acest imobil se simt abandonați de către autorități. Asta mai ales după ce situația lor pare că nu mai prezintă interes pentru nimeni…

Au trecut aproape 6 luni de la cumplita explozie din Cartierul Rahova, iar autoritățile nu au reușit să găsească o soluție, măcar pentru a curăța fațada de diferitele lucruri care au rămas agățate.

Perdele, haine, saltele, aparate de aer condiționat, sau diferite bunuri ale locatarilor atârnă acum mai rău ca în octombrie 2025, atunci când deflagrația a luat viața a trei persoane și a rănit grav alte 13.

Până în prezent nu s-a găsit o soluție pentru locatari, nici măcar pentru punerea în siguranță a imobilului, astfel încât oamenii să poată intra în apartamente pentru ce se mai poate recupera din bunuri.

Locatară din „Blocul Groazei”: „Vrem să intrăm să ne recuperăm bunurile”

„Vrem să intrăm în bloc să ne recuperăm bunurile. Nu este vorba de mutat, pentru că noi avem și bunuri morale, nu doar bunuri materiale. Așa ni s-a promis”, spune una dintre locatarele blocului din Rahova.

„Varianta pentru toți locatarii este să pună blocul în siguranță, așa cum ni s-a promis. Trebuie să vină cei de la ISU să vadă dacă se poate intra”, ne spune o altă femeie care locuia în imobilul din Sectorul 5.

Primăria Sectorului 5 a emis la începutul lunii martie autorizația de construire pentru lucrările de punere în siguranță și consolidare a blocului de pe strada Vicina. Lucrările care urmează să fie demarate vizează consolidarea elementelor structurale afectate, asigurarea stabilității imobilului și eliminarea oricărui pericol iminent pentru locatari și trecători, a transmis Primăria Sectorului 5.

Urmărirea penală, extinsă

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat la sfârșitul lunii martie că blocul din cartierul Rahova, afectat de explozia din anul 2025, ar putea fi demolat, dacă nici a treia licitație pentru lucrările de punere în siguranță nu va avea succes.

Autoritățile încearcă din nou să găsească o firmă care să își asume intervenția, a declarat edilul capitalei după o întâlnire cu primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat vineri că a extins urmărirea penală în  dosarul exploziei din Rahova faţă de compania Reţele Electrice România, operatorul de distribuţie a energiei electrice din zonă, şi faţă de un agent de intervenţie de la Distrigaz.

Trei persoane au murit în urma exploziei din data de 17 octombrie 2025.

Foto & Video: Mihai Pop, Gândul

