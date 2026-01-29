Drama prin care a trecut Constantin Zamfirescu. ”Fetița s-a stins în brațele mele”

Actorul Constantin Zamfirescu, alias Gogoașă din serialul ”Trăsniții”, a trecut printr-o mare tragedie în urmă cu ani, când fetița sa, Anastasia, a murit la 19 zile după naștere.

Constantin Zamfirescu, în vârstă de 60 de ani, este cunoscut publicului grație rolului ”Gogoașă” din serialul ”Trăsniții”, care a fost difuzat de Prima TV. În prezent, acesta își câștigă existența din taximetrie.

Constantin Zamfirescu are doi copii. Artistul și partenera sa de viață au mai avut un copil, o fetiță, Anastasia, care, în urmă cu 26 de ani, a murit la 19 zile de la naștere. Despre drama pe care a trăit-o a făcut acesta declarații la ”Spynews TV”, de la Antena Stars.

Drama prin care a trecut Constantin Zamfirescu. ”Copilul nu avea niciun organ complet dezvoltat”

”Faptul că a murit a fost tot o greșeală a noastră, pentru că există un mit, care foarte rar se dovedește a fi realitate. Nu ai voie ca în sarcină să stai cu pisici în casă, deoarece pisicile micuțe dezvoltă toxoplasmoză, care activează un virus, ce atacă organogeneza. Atunci toate organele Anastasiei, căci așa a chemat-o, au fost afectate. Copilul nu avea niciun organ complet dezvoltat. A avut 19 zile de viață. Am făcut niște controale amănunțite, în urma cărora ne-am dat seama că există niște probleme. Deși s-a născut perfect, la puțin timp au început insuficiențele respiratorii, iar de atunci… chinul celor 19 zile”, a povestit Constantin Zamfirescu, potrivit click.ro.

”Chinul celor 19 zile a însemnat și un malpraxis, deoarece au uitat să pună o sondă pe masa pe care era și cu care se încălzea cu niște radiatoare de deasupra. Și când am intrat, am întrebat: «Ce e cu 42-ul ăla?». Când am pus mâna pe fetiță, fierbea. De la acea temperatură de 42 de grade Celsius. Anastasia avea o speranță de viață minimă și s-a luat o decizie intraspitalicească. Am fost chemat la ultimele respirații. Fetița s-a stins în brațele mele”, a mai spus actorul.