În ce ordine trebuie să mâncăm alimentele de pe masa de Paște. Dr. Tudor Ciuhodaru: „Puteți începe cu friptura”

Medicul Tudor Ciuhodaru recomandă moderație, prudență și respectarea unor reguli simple de alimentație, pentru ca sărbătorile pascale să fie unele petrecute în siguranță și fără vizite la spital.

„Dacă vreţi să petreceţi sărbătorile în familie şi nu în spitale, trebuie respectate câteva reguli simple, adaptate eventual patologiei de bază. Moderaţia trebuie să fie cheia alimentaţiei. Moderaţia ar trebui să fie cheia alimentaţiei şi de sărbătorile pascale. În caz contrar veţi avea nevoie de serviciul de urgenţă şi ne vom vedea în gardă chiar din prima zi. Dacă vreţi însă să petreceţi în familie şi nu prin spitale, trebuie respectate câteva reguli simple, indiferent dacă aţi postit sau nu, adaptate eventual patologiei de bază”, spune, pentru Agerpres, dr. Tudor Ciuhodaru.

Ordinea în care trebuie să mâncăm preparatele de Paște

Medicul recomandă ca alimentele să fie introduse treptat, evitând supraalimentarea imediat după slujba de Paște.

„Nu daţi startul la supraalimentare imediat după slujbă, ci aşteptaţi până dimineaţa sau, şi mai bine, până la orele prânzului.

Alimentele trebuie introduse treptat, după regula ‘nu toate deodată’. Puteţi începe cu friptură de miel, precedată eventual de o salată de crudităţi, asociată unei garnituri de legume făcute la grătar, urmate de o felie de ananas crud, nu din conservă, pentru a vă facilita digestia.

Cei care au ţinut post trebuie să reia cu prudenţă alimentaţia normală, începând cu brânzeturi, legume, fructe şi carne de pasăre, urmate de cantităţi mici de ciorbă şi drob”, subliniază medicul.

El spune că fiecare masă trebuie să conţină un singur aliment „concentrat”, adică orice în afara fructelor şi legumelor.

