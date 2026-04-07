Cum a răspuns Administrația Trump la invitația președintelui Nicușor Dan de a participa la Summit-ul B9 din București

Președintele Nicușor Dan a oferit, marți, mai multe detalii despre scrisoarea oficială transmisă de Statele Unite. Prin aceasta, Administrația Trump a confirmat primirea invitației la Summit-ul B9 și a mulțumit României pentru colaborarea militară.

Invitația, direcționată către Secretarul de Stat al SUA

Referitor la Summit-ul B9 din luna mai, care va avea loc la București, președintele Nicușor Dan a menționat că invitația oficială a fost direcționată către Secretarul de Stat al SUA.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele summit-urilor B9.”

Întrebat cine l-ar putea înlocui pe Trump dacă acesta nu ajunge, președintele a evitat să dea un răspuns clar.

„În ceea ce privește B9, faptul că această invitație a fost trimisă către secretarul de stat… N-aș vrea să avansez acum, o să vedem”, a spus Nicușor Dan.

Mulțumiri pentru bazele de la Kogălniceanu și Câmpia Turzii

Nicușor Dan a transmis și faptul că Administrația Trump ne-a mulțumit pentru accesul primit la bazele de la Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

„Ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogăliceanu și la Baza de la Câmpia Turzii”, a declarat președintele.

Ultimul summit B9 a fost la Vilnius în iunie anul trecut. Nicușor Dan a spus că, foarte probabil toți șefii de stat respectiv de guvern din formatul B9 plus țările nordice vor fi prezenți la summitul de la București.

Tot astăzi, președintele Nicușor Dan a clarificat poziția României în ceea ce privește implicarea în securizarea Strâmtorii Ormuz. România face parte din coaliția internațională, dar nu va intra în conflict. El a exclus orice fel de participare la vreo operațiune cât timp ostilitățile continuă.