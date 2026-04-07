Cum a răspuns Administrația Trump la invitația președintelui Nicușor Dan de a participa la Summit-ul B9 din București

Bianca Dogaru

Președintele Nicușor Dan a oferit, marți, mai multe detalii despre scrisoarea oficială transmisă de Statele Unite. Prin aceasta, Administrația Trump a confirmat primirea invitației la Summit-ul B9 și a mulțumit României pentru colaborarea militară.

Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, sustine declaratii de presa in timpul unei vizite la Centrul de mari arsi din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu din Timisoara, marti, 7 aprilie 2026. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

Invitația, direcționată către Secretarul de Stat al SUA

Referitor la Summit-ul B9 din luna mai, care va avea loc la București, președintele Nicușor Dan a menționat că invitația oficială a fost direcționată către Secretarul de Stat al SUA.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele summit-urilor B9.”

Întrebat cine l-ar putea înlocui pe Trump dacă acesta nu ajunge, președintele a evitat să dea un răspuns clar.

„În ceea ce privește B9, faptul că această invitație a fost trimisă către secretarul de stat… N-aș vrea să avansez acum, o să vedem”, a spus Nicușor Dan.

Mulțumiri pentru bazele de la Kogălniceanu și Câmpia Turzii

Nicușor Dan a transmis și faptul că Administrația Trump ne-a mulțumit pentru accesul primit la bazele de la Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

„Ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogăliceanu și la Baza de la Câmpia Turzii”, a declarat președintele.

Ultimul summit B9 a fost la Vilnius în iunie anul trecut. Nicușor Dan a spus că, foarte probabil toți șefii de stat respectiv de guvern din formatul B9 plus țările nordice vor fi prezenți la summitul de la București.

Tot astăzi, președintele Nicușor Dan a clarificat poziția României în ceea ce privește implicarea în securizarea Strâmtorii Ormuz. România face parte din coaliția internațională, dar nu va intra în conflict. El a exclus orice fel de participare la vreo operațiune cât timp ostilitățile continuă.

