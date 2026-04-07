Presa din Ungaria trage un semnal de alarmă. Dacia, într-o situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini

Situația este cât se poate de gravă la compania Dacia, remarcă presa din Ungaria, citată de Mediafax. Grupul Renault, care deține producătorul auto de la Mioveni, a decis să mute producția mai multor modele noi în afara României.

În prezent, scrie Világgazdaság, aproximativ 1200 de locuri de muncă sunt în pericol, potrivit sindicatului lucrătorilor de la Dacia.

Totul se întâmplă în contextul în care producția și vânzările mărcii sunt, deja, în scădere.

Renault mută Dacia în Turcia

Publicația maghiară Világgazdaság notează că șefii Renault au luat o decizie strategică: noile modele de Dacia nu vor mai fi fabricate în România, ci în unități din Turcia și Slovenia. După două decenii de creștere continuă, viitorul fabricii Dacia de la Mioveni este sub pus sub semnul întrebării.

Modelul break de familie Dacia Striker va fi produs în Turcia, la uzina de lângă Bursa. Tot acolo se fabrică, deja, modele Dacia și Renault. În schimb, noul automobil electric urban al mărcii va fi asamblat în Slovenia, la Novo Mesto.

Fabrica Dacia de la Mioveni produce în proporție de 90% pentru autoturisme pentru export. Mutarea producției în străinătate va afecta nu doar uzina, ci și economia României, în ansamblu.

De altfel, sindicatul lucrătorilor de la Dacia estimează că aproximativ 1.200 de posturi ar putea fi desființate direct, în fabrică. Aceasta reprezintă aproximativ o optime din cei aproape 10.000 de angajați ai uzinei. Impactul real ar putea fi însă mult mai mare. Zeci de mii de locuri de muncă suplimentare depind de lanțul de furnizori al Dacia.

Conducerea grupului Renault nu a comentat, deocamdată, aceste informații.

Concurența Chinei pune presiune pe piața europeană

Concurența în industria auto europeană s-a intensificat semnificativ în ultima perioadă. Producătorii chinezi BYD și Chery intră pe piața europeană cu prețuri tot mai agresive. Stellantis și alți rivali tradiționali exercită, la rândul lor, o presiune puternică asupra prețurilor.

Strategia Renault pe cinci ani vizează ca jumătate din modelele Renault să fie vândute în afara Europei, până în 2030. Grupul urmărește să rămână competitiv pe o piață globală în care marja de preț se îngustează constant.

În februarie 2026 s-a întâmplat pentru prima dată ca producția Ford Otosan să o depășească pe cea a Dacia. La uzina Ford din Craiova au fost asamblate 21.834 de autoturisme, cu aproape 13% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Producția Dacia a scăzut cu 18,5% în aceeași lună, ajungând la 21.535 de vehicule. Vânzările sunt în cădere atât în România, cât și pe principalele piețe europene. În februarie, înmatriculările Dacia în România au scăzut cu 52% față de luna februarie 2025.

Un deputat din Argeş îl avertizează pe Ilie Bolojan despre Uzina Dacia: „Ce alt semnal de alarmă mai aşteaptă actuala guvernare?”

Dacia reduce producția în România și concediază 1.200 de angajaţi de la uzina de la Mioveni. Unde va fi fabricat celebrul Striker