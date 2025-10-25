Prima pagină » Știri externe » Cum vrea Trump să bombardeze rutele de droguri și fabricile de cocaină din Venezuela după ce a „umplut” Marea Caraibilor cu NAVE de război

Cum vrea Trump să bombardeze rutele de droguri și fabricile de cocaină din Venezuela după ce a „umplut" Marea Caraibilor cu NAVE de război

25 oct. 2025
Cum vrea Trump să bombardeze rutele de droguri și fabricile de cocaină din Venezuela după ce a „umplut” Marea Caraibilor cu NAVE de război
Donald Trump ar lua în considerare să bombardeze fabrici de cocaină de pe teritoriul Venezuelei, spun oficialii. Asta ar explica mobilizarea forțelor navale și aeriene în Marea Caraibilor printr-o demonstrație de forță militară fără precedent, cum nu s-a mai văzut de la invazia Panamei de pe vremea administrației lui George H.W. Bush, un alt președinte republican care a avut socoteli de încheiat cu continentul sud-american. 

De altfel, asta ar explica și schimbarea de atitudine a președintelui Nicolas Maduro, care obșinuia să pozeze în „dur”, acum îl implora pe Trump să nu-i atace țara. Probabil după ce a auzit că Secretarul Războiului din SUA, Pete Hegseth, a trimis și portavionul de ultimă generație, USS Gerald Ford. Mutarea celui mai nou portavion în preajma Americii de Sud a marcat amplificarea tensiunilor dintre Washington DC și Caracas.

Portavionul USS Gerald Ford conduce o formațiune navală pe durata traversării Strâmtorii Gibraltar la 1 octombrie 2025, în drum spre Marea Caraibilor. Din 2023 a fost staționat în Marea Mediterană.

Citește și: Nicolas Maduro spune că nu dorește război cu Statele Unite și îl imploră pe Trump: „Niciun război nebun… vă rog. Doar pace! Doar pace

Ultima oară când portavionul a fost desfășurat într-o operațiune militară a fost pe durata izbucnirii Războiului din Fâșia Gaza.  USS Gerald Ford, botezat după cel de-al 38-lea președinte (tot un republican, cel care l-a grațiat pe președintele demisionar Richard Nixon și sub al cărui mandat, comuniștii au cucerit Vietnamul de Sud) a fost amplasat în estul Mării Mediterane, alături de alte forțe navale americane în octombrie 2023.

Cum ar arăta o debarcare a pușcașilor marini- exercițiu militar

Trump are toate opțiunile pe masă

Doi oficiali anonimi au declarat pentru CNN ,președintele nu a exclus adoptarea unei abordări diplomatice cu Venezuela pentru a stopa fluxul de droguri către SUA, chiar și după ce administrația a întrerupt discuțiile active cu președintele venezuelean Nicolas Maduro în ultimele săptămâni.

Dronă MQ-9 Reaper

Venezuela nu este cunoscută ca fiind o sursă majoră de cocaină, dar administrația Trump a încercat agresiv să-l asocieze pe Maduro cu traficul de droguri care afectează Statele Unite.

  • „Există planuri pe masă pe care președintele le ia în considerare cu privire la operațiuni asupra unor ținte din interiorul Venezuelei”,  a declarat sub anonimat un oficial al administrației pentru CNN, adăugând că „nu a exclus diplomația”.
  • Un al doilea oficial, care „a fost implicat direct în unele dintre discuții”, a susținut sub anonimat că există multe propuneri care ar fi  fost sugerate președintelui.
  • Un al treilea oficial a spus și el sub anonimat că planificarea se desfășoară în întregul guvern, dar accentul la cele mai înalte niveluri este îndreptat în prezent asupra producției și traficului de droguri din interiorul Venezuelei.
Aeronavă C-130

Aeronavă C-130

SUA ar putea bombarda fabricile de cocaină din Venezuela

Trump și-a intensificat retorica privind potențialele atacuri terestre în Venezuela în ultimele zile, în timp ce armata americană efectuează constant atacuri asupra presupuselor ambarcațiuni de trafic de droguri în apele internaționale.

Elicopter UH-60 Black Hawk

Cel mai recent a fost un atac peste noapte împotriva unei ambarcațiuni care ar fi transportat droguri în Caraibe, ucigând șase persoane. În total, 10 ambarcațiuni au fost scufundate, iar numărul persoanelor ucise se ridică la 43, a raportat Pete Hegseth.

Distrugătorul naval USS Jason Dunham cu rachete de croazieră

Ce nave de război au fost aduse în Marea Caraibilor

Printre forțele navale americane se numără:

  • nava de asalt amfibie USS Iwo Jima
  • navele de transport amfibii USS Fort Lauderdale și USS San Antonio
  • a 22-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini, care numără peste 4.500 de pușcași marini și marinari
Docul de aterizare a elicopterelor USS Iwo Jima (LHD-7) este o navă de asalt amfibie din clasa Viesp a Marinei Statelor Unite

  • trei distrugătoare cu rachete ghidate USS Gravely, USS Jason Dunham și USS Stockdale
  • un submarin de atac USS Newport
Submarin nuclear american – Foto Ilustrativ

  • o navă pentru operațiuni speciale MV Ocean Trader
  • vasul de luptă pe coastă USS Minneapolis-Saint Paul
  • un crucișător cu rachete ghidate USS Lake Erie
Nava de transport USS Fort Lauderdale

  • un avion de recunoaștere P-8 Poseidon
  • 10 avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico
Avionul de vânătoare monoloc, multirol, cu tehnologie stealth Lockheed Martin F-35 Lightning II (generația a cincea)

  • trei drone MQ-9 reaper în Aguadilla, Puerto Rico.
  • elicoptere UH-60 Black Hawk și Seahawk
  • avioane de luptă Harrier
Aeronavă V-22 Osprey

  • aeronave V-22 Osprey
  • aeronave de transport și realimentare C-130J Super Hercules
  • aeronave de atac la sol AC-130J Ghostrider
  • bombardiere B-52 Stratofortress
Bombardier Boeing B-52 Stratofortress

  • aeronave de transport C-17 Globemasterr III
  • avioane de realimentare și transport militar strategic KC-46 Pegasus
  • avioane de transport strategic C-5M Super Galaxy
  • Avioane de realimentare KC-135 Stratotanker

Autorul recomandă: Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe

