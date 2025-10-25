Cum vrea Trump să bombardeze rutele de droguri și fabricile de cocaină din Venezuela după ce a „umplut” Marea Caraibilor cu NAVE de război

Donald Trump ar lua în considerare să bombardeze fabrici de cocaină de pe teritoriul Venezuelei, spun oficialii. Asta ar explica mobilizarea forțelor navale și aeriene în Marea Caraibilor printr-o demonstrație de forță militară fără precedent, cum nu s-a mai văzut de la invazia Panamei de pe vremea administrației lui George H.W. Bush, un alt președinte republican care a avut socoteli de încheiat cu continentul sud-american.
De altfel, asta ar explica și schimbarea de atitudine a președintelui Nicolas Maduro, care obșinuia să pozeze în „dur”, acum îl implora pe Trump să nu-i atace țara. Probabil după ce a auzit că Secretarul Războiului din SUA, Pete Hegseth, a trimis și portavionul de ultimă generație, USS Gerald Ford. Mutarea celui mai nou portavion în preajma Americii de Sud a marcat amplificarea tensiunilor dintre Washington DC și Caracas.
Ultima oară când portavionul a fost desfășurat într-o operațiune militară a fost pe durata izbucnirii Războiului din Fâșia Gaza. USS Gerald Ford, botezat după cel de-al 38-lea președinte (tot un republican, cel care l-a grațiat pe președintele demisionar Richard Nixon și sub al cărui mandat, comuniștii au cucerit Vietnamul de Sud) a fost amplasat în estul Mării Mediterane, alături de alte forțe navale americane în octombrie 2023.
Doi oficiali anonimi au declarat pentru CNN ,președintele nu a exclus adoptarea unei abordări diplomatice cu Venezuela pentru a stopa fluxul de droguri către SUA, chiar și după ce administrația a întrerupt discuțiile active cu președintele venezuelean Nicolas Maduro în ultimele săptămâni.
Venezuela nu este cunoscută ca fiind o sursă majoră de cocaină, dar administrația Trump a încercat agresiv să-l asocieze pe Maduro cu traficul de droguri care afectează Statele Unite.
Trump și-a intensificat retorica privind potențialele atacuri terestre în Venezuela în ultimele zile, în timp ce armata americană efectuează constant atacuri asupra presupuselor ambarcațiuni de trafic de droguri în apele internaționale.
Cel mai recent a fost un atac peste noapte împotriva unei ambarcațiuni care ar fi transportat droguri în Caraibe, ucigând șase persoane. În total, 10 ambarcațiuni au fost scufundate, iar numărul persoanelor ucise se ridică la 43, a raportat Pete Hegseth.
Printre forțele navale americane se numără:
