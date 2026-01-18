Prima pagină » Actualitate » Dronă căzută în curtea unui localnic din Vrancea. MApN transmite: „Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”

Dronă căzută în curtea unui localnic din Vrancea. MApN transmite: „Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”

Luiza Dobrescu
18 ian. 2026, 11:01, Actualitate
Dronă căzută în curtea unui localnic din Vrancea. MApN transmite:

Noaptea trecută, a avut loc un nou atac cu drone, din partea ruşilor, a porturilor ucrainene de la Dunăre. Acţiunea a avut loc la o distanţă de doar 10 km faţă de graniţa cu România. Reprezentanţii MApN spun, în comunicatul legat de atacul de la Dunăre, că „nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.” Cu toate acestea, a fost găsită o dronă în judeţul Vrancea, în curtea unui localnic. 

Deocamdată, informaţiile care au ajuns în spaţiul public, şi care pot avea prezumţia de speculaţie, sunt acelea că este posibil să nu fie vorba despre o dronă întreagă, ci de bucăţi din aceasta pe care persoana în curtea căreia au fost semnalate componentele să le fi adus acasă de pe un câmp din apropiere, unde le-ar fi găsit.

Reprezentanţii Poliţiei Vrancea confirmă că „a căzut o dronă în curtea unui imobil”, însă spun că cercetările au fost preluate de către reprezentanţii MApN.

La rândul lor, cei de la Ministerul Apărării confirmă că au informaţii legate de un astfel de incident, însă nu deţin, deocamdată, şi amănunte, dar că ni le vor furniza în momentul în care le vor parveni.

Ştire în curs de actualizare

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dronele au explodat la doar 10 km de graniţa cu România. Porturile ucrainene de la Dunăre a fost atacate din nou de ruşi

România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Despre ce sumă este vorba și când vin primii bani

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Siegfried Mureșan îl amenință pe Donald Trump și îi dă lecții despre democrație, în numele PPE. Ce spune europarlamentarul român al PNL
11:21
Siegfried Mureșan îl amenință pe Donald Trump și îi dă lecții despre democrație, în numele PPE. Ce spune europarlamentarul român al PNL
UTILE Trucuri și soluții ieftine și eficiente pentru întreținerea instalațiilor sanitare. Ce recomandă specialiștii
11:17
Trucuri și soluții ieftine și eficiente pentru întreținerea instalațiilor sanitare. Ce recomandă specialiștii
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Relația cu America este singura relație de securitate care îți poate asigura siguranța națională”
11:00
Dan Dungaciu: „Relația cu America este singura relație de securitate care îți poate asigura siguranța națională”
UTILE Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație
10:47
Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație
CONTROVERSĂ Analiză Financial Times | Bomba cu ceas din Europa: sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” în fața noilor amenințări. Ce soluții caută marile state europene pentru protejarea populației într-o lume dominată de război și instabilitate economică
10:46
Analiză Financial Times | Bomba cu ceas din Europa: sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” în fața noilor amenințări. Ce soluții caută marile state europene pentru protejarea populației într-o lume dominată de război și instabilitate economică
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
Cancan.ro
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
10 fapte surprinzătoare despre Pompeii, cel mai faimos dezastru al Antichității
Gândul de Vreme Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
10:35
Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
VIDEO Silviu Predoiu: „România este amenințată de irelevanță. Mă sperie că devine irelevantă și pentru români”
10:30
Silviu Predoiu: „România este amenințată de irelevanță. Mă sperie că devine irelevantă și pentru români”
SPORT Andrei Nicolescu, anunț despre fair-play-ul financiar înainte de Dinamo – U Cluj
10:05
Andrei Nicolescu, anunț despre fair-play-ul financiar înainte de Dinamo – U Cluj
ANALIZA de 10 Culisele proiectului „Nightfall”. Marea Britanie îi promite lui Zelenski o rachetă balistică amenințătoare pentru Moscova, dar drumul de la teorie la practică este lung
10:00
Culisele proiectului „Nightfall”. Marea Britanie îi promite lui Zelenski o rachetă balistică amenințătoare pentru Moscova, dar drumul de la teorie la practică este lung
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Într-un fel sau altul, Groenlanda va intra în siajul Statelor Unite ale Americii”
10:00
Dan Dungaciu: „Într-un fel sau altul, Groenlanda va intra în siajul Statelor Unite ale Americii”
ULTIMA ORĂ Dronele au explodat la doar 10 km de graniţa cu România. Porturile ucrainene de la Dunăre a fost atacate din nou de ruşi
09:58
Dronele au explodat la doar 10 km de graniţa cu România. Porturile ucrainene de la Dunăre a fost atacate din nou de ruşi

Cele mai noi

Trimite acest link pe