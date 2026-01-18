Dronă căzută în curtea unui localnic din Vrancea. MApN transmite: „Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”

Noaptea trecută, a avut loc un nou atac cu drone, din partea ruşilor, a porturilor ucrainene de la Dunăre. Acţiunea a avut loc la o distanţă de doar 10 km faţă de graniţa cu România. Reprezentanţii MApN spun, în comunicatul legat de atacul de la Dunăre, că „nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.” Cu toate acestea, a fost găsită o dronă în judeţul Vrancea, în curtea unui localnic.

Deocamdată, informaţiile care au ajuns în spaţiul public, şi care pot avea prezumţia de speculaţie, sunt acelea că este posibil să nu fie vorba despre o dronă întreagă, ci de bucăţi din aceasta pe care persoana în curtea căreia au fost semnalate componentele să le fi adus acasă de pe un câmp din apropiere, unde le-ar fi găsit.

Reprezentanţii Poliţiei Vrancea confirmă că „a căzut o dronă în curtea unui imobil”, însă spun că cercetările au fost preluate de către reprezentanţii MApN.

La rândul lor, cei de la Ministerul Apărării confirmă că au informaţii legate de un astfel de incident, însă nu deţin, deocamdată, şi amănunte, dar că ni le vor furniza în momentul în care le vor parveni.

Ştire în curs de actualizare

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dronele au explodat la doar 10 km de graniţa cu România. Porturile ucrainene de la Dunăre a fost atacate din nou de ruşi

România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Despre ce sumă este vorba și când vin primii bani