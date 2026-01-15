România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Despre ce sumă este vorba și când vin primii bani

Comisia Europeană (CE) a anunțat, joi, că România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse pentru finanțare prin programul SAFE, a anunțat joi . Țara noastră va primi primii bani în martie. Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro, prin programul SAFE.

Comisia a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România.

„Anul trecut, UE a înregistrat mai multe progrese în domeniul apărării decât în deceniile anterioare. Cartea albă și Foaia de parcurs privind pregătirea pentru 2030 au permis statelor membre să mobilizeze până la 800 de miliarde EUR pentru apărare. Aceasta include suma de 150 de miliarde de euro pentru achiziții publice comune – SAFE. Am aprobat acum un lot inițial de planuri SAFE pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. Ceilalți vor urma la scurt timp după aceea. În prezent, este urgent ca aceste planuri să fie aprobate de Consiliu pentru a permite efectuarea rapidă a plăților”, a precizat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Decizia vine ca urmare a unei evaluări riguroase a „planurilor naționale de investiții în domeniul apărării” ale țărilor în cadrul inițiativei „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE).

Aprobarea acestui program deschide calea pentru primul val de împrumuturi cu costuri reduse, pe termen lung, care urmează să fie eliberate, permițând acestor națiuni să-și intensifice urgent pregătirea militară și să achiziționeze echipamentele moderne de apărare necesare.

De asemenea, integrează Ucraina în ecosistemul de securitate al Uniunii Europeana (UE) și asigură faptul că sprijinul nostru este atât rapid, cât și durabil.

Potrivit sursei citate, nivelurile de finanțare pentru fiecare țară au fost stabilite provizoriu în septembrie, pe baza principiilor solidarității și transparenței.

De exemplu, 1,18 miliarde de euro au fost alocate Ciprului, în timp ce 16,68 miliarde euro sunt alocate provizoriu României. Acest grup de 8 state membre are dreptul la aproximativ 38 de miliarde de euro după semnarea acordurilor de împrumut.

Fondurile vor oferi un impuls vital capacităților strategice acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

După finalizarea evaluării de către Comisie, Consiliul are la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare.

Comisia va finaliza acordurile de împrumut, odată aprobate, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

CSAT a secretizat lista cu proiecte

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a secretizat lista cu proiecte propuse de Guvern pentru a fi finanțate prin mecanismul european de finanțare SAFE, în cadrul căruia României i-a fost alocată suma de 16,7 miliarde de euro, au precizat pentru Economedia.ro. mai multe surse.

Decizia vine în contextul în care reprezentanți ai Guvernului au promis că lista va fi făcută publică, iar alte state vecine, precum Polonia sau Bulgaria, nu fac un secret din achizițiile lor prin intermediul mecanismului.

„Potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile Consiliului se comunică numai autorităților administrației publice şi instituțiilor publice la care se referă, integral sau în extras, cu excepția celor pentru care se hotărăște altfel”, a transmis Administrația Prezidențială pentru sursa citată.

Lista cu propuneri se află în acest moment pe masa Comisiei Europene.

„După analiza Comisiei, Guvernul va decide cum se procedează”, a declarat pentru Economedia una dintre surse. „Oricum, proiectele au fost tratate confidențial de la început”, a declarat o altă persoană cu care a discutat.

„Guvernul României este instituția care centralizează și coordonează la nivel național propunerile de proiecte pentru SAFE, iar Cancelaria Prim-Ministrului este structura desemnată să coordoneze activitatea, să negocieze și să țină legătura cu Comisia Europeană pe marginea acestui dosar”, a fost răspunsul Ministerului Apărării Naționale (MApN), la solicitarea Economedia.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunțase anterior că vom afla după 29 noiembrie ce va cumpăra România prin SAFE.

„După 29 noiembrie veți ști public ce va cumpăra Armata Română, nu încă de la cine, ci de la potențialii furnizori”, a declarat el.

La rândul său, ministrul de Externe, Oana Țoiu, făcea o promisiune similară în luna octombrie.

„Lista finală, atât a achiziţiilor României, cât şi a altor ţări, va fi făcută publică, către Comisie şi apoi către publicul general, la sfârşitul lunii noiembrie a acestui an”, a afirmat ea.

Mecanismul SAFE acordă împrumuturi cu o dobândă maximă de 3%, cu o perioadă de grație de 10 ani și o perioadă de rambursare de până la 45 de ani.

România are nevoie de o dobândă cât mai mică, în condițiile în care face eforturi pentru a reduce deficitul bugetar record. Costul împrumuturilor va fi aceeași pentru toate statele.

Pe lângă proiectele de înzestrare a armatei cu mașini de luptă ale infanteriei și arme de asalt, România dorește să finanțeze prin mecanismul european SAFE nave de patrulare de coastă, a spus fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu pentru TechRider.

El mai spunea că Bucureștiul vrea să solicite fonduri pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot – navale, terestre sau aeriene – și finanțarea unor proiecte de infrastructură cu utilizare duală, atât civilă, cât și militară.

