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Dronă marină, încărcată cu explozibil, distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Anunțul lui Miruță

Dronă marină, încărcată cu explozibil, distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Anunțul lui Miruță
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O dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a anunțat că incidentul a avut loc astăzi, 20 august, la 80 de mile est de Constanța.

Update, ora 13:25. MApN transmite că drona maritimă aflată în derivă a fost semnalată la ora 06:28.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări. Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, anunță MApN.

O dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de un avion F-16 românesc în apropierea platformei Neptun Deep. Drona se afla la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor. MApN a decis intervenția pentru protejarea oamenilor și a infrastructurii. Autoritățile ucrainene au confirmat că drona nu provenea din Ucraina.

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ULTIMA ORĂ Dronă marină încărcată cu explozibil distrusă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Anunțul lui Miruță

Dronă marină încărcată cu explozibil, distrusă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră

O altă dronă a fost distrusă în zona Neptun Deep

„Drona marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța.

A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei.

Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil.

Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, a anunțat Radu Miruță pe Facebook.

Vă reamintim că în data de 11 august 2026, Radu Miruță anunțase că două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române. Incidentul a avut loc în zona economică exclusivă, la 90 de mile marine travers de Constanța, în zona Neptun Deep. Mai multe informații AICI.

Sursă foto: Facebook Radu Miruță, Mediafax Foto

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