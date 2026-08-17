Radu Miruță a fost întrebat dacă a discutat cu președintele Nicușor Dan despre ultimele incidente cu drone de pe teritoriul României. Vă reamintim că, recent, o altă dronă a fost doborâtă pe teritoriul național, în județul Galați, de această dată de avioanele F-18 spaniole.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a susținut, într-o declarație telefonică la Digi24, că există un dialog permanent între MApN și Administrația Prezidențială. De asemenea, Radu Miruță spune că România colaborează constant cu aliații NATO în privința securității aeriene. El subliniază că România a acumulat experiență în doborârea dronelor, iar recent și piloți spanioli au interceptat o astfel de dronă. Ministrul consideră că acest lucru arată că Alianța este pregătită să apere spațiul aerian al României și NATO.

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„Există discuții în permanență între MApN și Administrația Prezidențială. Am discutat ieri și cu ministrul Apărării din Spania și cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. România este prezentă, România este relevantă și România începe să genereze experiență pentru alții.

După ce noi am demonstrat că ne facem temele și dăm noi cu piloți români, cu militari români aceste drone jos, uitați un semnal foarte puternic că ieri o astfel de dronă a fost doborâtă de piloții spanioli. Este dovadă că alianța funcționează, că este determinată să apere spațiul aerian al României și al NATO și este un semnal foarte puternic”, a transmis Radu Miruță la Digi24.

O altă dronă a fost doborâtă pe teritoriul României

Vă reamintim că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost doborâtă a patra dronă intrată în spațiul aerian național. Aparatul de zbor a fost interceptat și doborât de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”. Ținta a fost detectată la ora 04:44.

„În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, şistemele de supraveghere ale Ministerului Apărăriii Naţionale au detectat pătrunderea unei ţinte aeriene în spaţiul aerian naţional, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galaţi. O aeronavă F-18 a Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ţinta şi a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de aeronava F-18, la ora 05.01”, a transmis MApN.

Vezi AICI prima reacție a NATO după ce un F-18 spaniol a doborât o dronă lângă Galați. De asemenea, NATO a publicat imagini cu drona interceptată și doborâtă de avioanele spaniole F-18 la Galați. Imaginile pot fi vizualizate AICI.

Totodată, MApN a confirmat găsirea fragmentelor dronei doborâte și ale rachetei interceptoare. Resturile au fost descoperite în zona Băleni-Cudalbi, județul Galați. Echipele MApN și MAI au încheiat căutările duminică după-amiază. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Digi24