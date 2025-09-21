Drulă constată dezastrul din București, lăsat tocmai de Nicușor Dan, susținătorul lui. În campania din 2020, Nicușor Dan avea aceleași soluții ca cele promise azi de Drulă

Cătălin Drulă, Fostul ministru USR al Transporturilor, constată cu „stupoare”, pe Facebook, dezastrul din București în ceea ce privește traficul. Aspirant pentru un mandat la Primăria Capitalei și gata să preia „greaua moștenire” lăsată de Nicușor Dan, Drulă pare să fi descoperit în 2025 ce greu se circulă în București și cât de mult timp și nervi pierdem în capitala păstorită timp de cinci ani de Nicușor Dan, actualul președinte al României.

Cătălin Drulă descoperă acum problemele din „Micul Paris”

Pentru bucureșteni, istoria pare că se repetă, deoarece – noroc sau ghinion – Cătălin Drulă are aceleași soluții ca cele promise de Nicușor Dan la începutul mandatului de edil al Capitalei.

„Cum e posibil să fac peste o oră până la Politehnică?”, m-a întrebat o doamnă din Sectorul 2, întâlnită în Parcul Național. Pierdem prea mult timp pe drumuri și știm cu toții cât de obositor e asta. Cu benzi dedicate pentru transportul public și legături rapide, cu semafoare care chiar să țină cont de trafic, am putea reduce timpul semnificativ.

În plus, orașul are nevoie ca de aer, de finalizarea liniei de metrou est-vest M5 Eroilor-Universitate-Iancului-Pantelimon. Cu multă muncă și proiecte gândite pentru întreg orașul, se poate mai bine”, este mesajul postat pe facebook de Cătălin Drulă.

„Lucrăm la un plan detaliat pentru mobilitatea din București”

Nu este primul mesaj de acest gen postat de fostul ministru USR al Transporturilor. Acum câteva zile, Cătălin Drulă constata, tot pe Facebook, că bucureștenii pierd 12 zile din viață, în trafic, potrivit unui studiu recent pe care acesta l-a citit.

Predicțiile sale în legătură cu îmbunătățirea acestui aspect nu sunt deloc dintre cele mai optimiste, considerând că „orașul nostru va deveni și mai aglomerat odată cu revenirea studenților.”

„E timpul să facem ordine în trafic. Lucrăm la un plan detaliat pentru mobilitatea din București – un plan care să reducă timpii de deplasare și să facă orașul mai prietenos pentru toți: angajați, părinți, studenți, oameni care pierd zile în trafic. Vreau să știu și părerea ta: care sunt cele mai aglomerate intersecții de care te lovești în fiecare zi?”, a mai scris zilele trecute Drulă, susținut în campania sa chiar de către fostul edil general, Nicușor Dan.

Promisiunile lui Nicușor Dan pentru București în 2020, când devenea primar general

În 2020, Nicușor Dan – pe atunci noul primar general al Bucureștiului – promitea proiecte importante pentru capitală.

Amintim, succint, de înființarea unei linii de metrou de suprafață pe actuala infrastrucură CFR, construirea a 15 parcări park&ride la principalele intrări în oraș, Centura Verde a Bucureștiului și o pădure urbană de 20 ha în spatele stadionului Ghencea, înlocuirea a 300 km de conductă din rețeaua principală de termoficare.

Cel mai important proiect din programul electoral al lui Nicușor Dan anunțat în 2020 era pentru fluidizarea traficului și înființarea unei linii de metrou de suprafață pe infrastructura CFR existentă, cu bani europeni. Acesta ar fi funcționat pe șase rute care s-ar fi conectat la cele șase gări principale din oraș.

Cinci ani mai târziu, Nicușor Dan este președintele României, Bucureștiul are un trafic de coșmar, iar Cătălin Drulă promite aceleași soluții pentru București ca fostul edil, devenit șef de stat.

