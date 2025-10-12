Prima pagină » Actualitate » Drumul CREDINȚEI, a cincea zi la Iași, la racla Sfintei Parascheva. 20.000 de pelerini își așteaptă rândul / 36 de oameni au avut nevoie de medic

Drumul CREDINȚEI, a cincea zi la Iași, la racla Sfintei Parascheva. 20.000 de pelerini își așteaptă rândul / 36 de oameni au avut nevoie de medic

Mara Răducanu
12 oct. 2025, Actualitate
Drumul CREDINȚEI, a cincea zi la Iași, la racla Sfintei Parascheva. 20.000 de pelerini își așteaptă rândul / 36 de oameni au avut nevoie de medic
Zile de credință și de rugăciune la Iași. În a cincea zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva, zeci de mii de oameni au umplut străzile Iașiului. Cu multă răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei. Duminică, rândurile se tot lungesc, însă oamenii mărturisec că nici oboseala, nici vremea deloc prietenoasă de la îbceput de octombrie nu îi pot opri atunci când vin cu credință și cu speranță pentru problemele lor.

De la începerea pelerinajului, 8 octombrie, peste 110.000 pelerini s-au rugat la racla Sf. Parascheva, care a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană şi depusă în Curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

36 de pelerini care participă la manifestările religioase de la Iaşi au avut nevoie de îngrijiri medicale

Conform prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, în ultimele 24 de ore, un număr de 36 de pacienți au fost evaluați în Punctul Medical Avansat (PMA) amplasat la Mitropolie, potrivit informațiilor publicate de ziaruldeiasi.ro.

Este important de precizat că 36 pelerini au fost evaluaţi în punctele de prim ajutor, cinci dintre ei fiind dirijaţi în UPU de la Spitalul de Neurochirurgie, după ce au suferit crize și convulsii, iar cinci au ajuns în UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon”, din cauza unor probleme cu tensiunea, pentru sincope, probleme la pancreas.

În această dimineață, la ora 08.00, peste 109.000 de persoane se închinaseră deja la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în timp ce aproximativ 20.000 de pelerini se aflau încă la rând, așteptând să ajungă la raclă.

Sâmbătă seara, la Iași, au ajuns și moaștele Sf. Grigorie Palama. Acestea au fost aduse la Catedrala Mitropolitană, unde a avut loc o slujbă ținută de IPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, fiind apoi scoase la închinare.

Iaşiul, cel mai mare centru de pelerinaj din ţară şi unul dintre cele mai mari din Europa

În preajma zilei de 14 octombrie, când se sărbătoreşte hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară şi unul dintre cele mai mari din Europa.

La moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar şi la cele ale sfinţilor aduşi în pelerinaj special cu această ocazie vin să se închine atât credincioşi ortodocşi, cât şi romano-catolici din ţară şi din străinătate.

În această perioadă, jandarmii, poliţiştii, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi asigură măsurile specifice pe linie de ordine şi siguranţă publică la acest eveniment, de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, acordarea de sprijin persoanelor cu probleme medicale, prevenirea aglomerărilor sau a oricăror incidente ce pot perturba buna desfăşurare a pelerinajului, a menţionat sursa citată.

Sursă foto: DEXOLOGIA – Oana Nechifor și Claudiu Pântea

