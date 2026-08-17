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Dublă crimă în județul Bacău. Un bărbat și-a ucis soția și cumnata, apoi și-a pus capăt zilelor. Ce au descoperit anchetatorii

Dublă crimă în județul Bacău. Un bărbat și-a ucis soția și cumnata, apoi și-a pus capăt zilelor. Ce au descoperit anchetatorii
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Un incident tragic a avut loc în județul Bacău, luni dimineață, 17 august 2026. Un bărbat de 66 de ani și-a ucis soția și cumnata, apoi și-a pus capăt zilelor. Anchetatorii au descoperit că bărbatul figura în evidențele medicale cu schizofrenie și a fost internat de multiple ori la psihiatrie.

O dublă crimă a avut loc, luni dimineață, în județul Bacău. Un bărbat de 66 de ani este suspectat că și-a omorât soția, de 67 de ani, și cumnata, de 63 de ani. Apoi, bărbatul și-a pus capăt zilelor. O altă femeie de 62 de ani a anunțat autoritățile de incident.

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Dublă crimă în județul Bacău. Un bărbat și-a ucis soția și cumnata, apoi ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Ce au descoperit anchetatorii

Bacău: Un bărbat și-a ucis soția și cumnata, apoi s-a sinucis.

Bărbatul a murit pe patul de spital

Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical, sub supravegherea polițiștilor, și transportat la spital. La câteva ore distanță, a murit pe patul de spital.

„La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi criminalişti, condusă de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Din primele cercetări a reieşit faptul că bărbatul, de 66 de ani, şi-ar fi înjunghiat soţia, de 67 de ani, şi cumnata, de 63 de ani, ulterior încercând să îşi pună capăt zilelor. Cele două femei au fost găsite decedate, iar bărbatul a fost preluat de un echipaj medical, sub supravegherea poliţiştilor, şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a precizat IPJ Bacău.

Avea un istoric de internări la psihiatrie

Soția bărbatului a fost găsită fără suflare în locuință, iar sora ei, în grădină. Ambele prezentau multiple plăgi înjunghiate. Soția lui se mutase cu sora sa în urmă cu aproximativ o săptămână, pe fondul unor neînțelegeri cu cel suspectat de dubla crimă. Nu fusese depusă nicio sesizare în urma neînțelegerilor. Potrivit verificărilor Poliției, niciuna dintre persoanele implicate nu avea antecedente înregistrate privind violența domestică, arată Botosaneanul.ro.

Bărbatul avea un istoric de internări la psihiatrie și era cunoscut pentru consumul de alcool. Potrivit informațiilor, nu ar fi urmat tratamentul prescris. El a murit câteva ore mai târziu, pe patul de spital.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ/arhivă

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