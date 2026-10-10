Duminică 11 octombrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- BANDITUL SOROIU, ROMÂNUL CARE A TERORIZAT EUROPA

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Nelu Soroiu, unul dintre cei mai periculoși bandiți români, care a terorizat Europa în anii ’70 -’80.

Alături de faimosul lider interlop bucureștean Bogdan Topcanezu, Soroiu a fost trimis de Securitate să-l asasineze pe disidentul Paul Goma.

Fugit din țară și cu statut de azilant politic, Soroiu a comis în străinătate o mulțime de spargeri și jafuri armate.

Surprinzător, Soroiu a supraviețuit după ce a fost împușcat în gât, în spate și în cap de autoritățile portugheze, după un jaf armat care a ieșit prost. În schimbul de focuri a fost ucis un șofer portughez, despre care s-a dovedit că a fost împușcat de Soroiu. Încarcerat într-un spital penitenciar, banditul român l-a cunoscut pe criminalul în serie Sid Ahmed Rezala, pe care, după ce l-a bătut și l-a tăiat, i-a făcut fotografii pe care le-a vândut presei franceze.

Mărturia unică a lui Nelu Soroiu este radiografia fidelă a istoriei infracționalității românești transfontaliere de dinainte de 1990 și începutul anilor 2000, dar explică și relațiile infractorilor români care acționau în vestul Europei cu Securitatea lui Nicolae Ceaușescu.

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