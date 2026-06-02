Prima pagină » Știri politice » Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, anunță că demisionează din conducerea partidului: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, anunță că demisionează din conducerea partidului: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Olga Borșcevschi
Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, anunță că demisionează din conducerea partidului: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
Galerie Foto 5
Constantin Toma, Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a anunțat pe rețelele de socializare demisia din funcțiile de conducere pe care le deține în PSD: președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

Constantin Toma acuză o „atitudine ostilă” a colegilor

Într-un mesaj postat pe Facebook, liderul buzoian și-a argumentat decizia părăsirii funcțiilor de conducere din PSD:

„Dragi buzoieni,

Azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

În ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar.

Pe 5 iunie se fac 10 ani de când m-ați ales ca primar și m-am străduit prin proiectele propuse spre aprobare Consiliului Local să răspund așteptărilor și intereselor dumneavoastră.

Am preluat Primăria într-o situație foarte grea și împreună cu echipa pe care am construit-o am reușit să obținem rezultate bune, cu ecouri atât prin țară dar și peste hotare.

Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat.

Regret pasul pe care l-am făcut, în condițiile în care Organizația Municipală PSD Buzău este una din cele mai performante la nivel național, iar sub conducerea mea, pentru prima dată în istoria locală, s-a obținut majoritatea PSD în Consiliul Local.

În același timp, rezultatele obținute în plan administrativ au făcut să mă alegeți ca primar, iar la ultimele două rânduri de alegeri locale chiar cu 78%, respectiv 67%.

Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD, este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă!

Dragi buzoieni, vă mulțumesc pentru încredere și susținere și vă asigur că voi continua să muncesc pentru un oraș mai bun și mai frumos!”.

Constantin Toma, director general Romet Grup, participa la evenimentul „Cei mai mari jucatori din economie”, organizat de Ziarul Financiar (ZF), in Bucuresti, joi, 14 iunie 2012. SILVIU MATEI / MEDIAFAX FOTO

Constantin Toma a criticat ieșirea de la guvernare a social-democraților și inițierea moțiunii de cenzură față de guvernul Bolojan, fiind acuzat de alți membri ai partidului că este susținător al premierului.

Liderul buzoian nu-și poate da demisia din PSD, deoarece își va pierde mandatul.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României
13:20
Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României
CONTROVERSĂ 10 milioane de români trăiesc în afara României, potrivit datelor oficiale. Încă o jumătate de țară trăiește practic în afara ei. Unde sunt înregistrate cele mai numeroase comunități
05:00
10 milioane de români trăiesc în afara României, potrivit datelor oficiale. Încă o jumătate de țară trăiește practic în afara ei. Unde sunt înregistrate cele mai numeroase comunități
VIDEO Oana Țoiu, la Consiliul de Securitate al ONU: „Avertizăm Rusia că liniile noastre de securitate nu pot fi mutate”
23:32
Oana Țoiu, la Consiliul de Securitate al ONU: „Avertizăm Rusia că liniile noastre de securitate nu pot fi mutate”
CONTROVERSĂ Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan la Galați au fost mobilizați de AUR
22:29
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan la Galați au fost mobilizați de AUR
EVENIMENT Consiliul de Securitate al ONU. 56 de țări condamnă Rusia pentru incidentul cu drona de la Galați
21:50
Consiliul de Securitate al ONU. 56 de țări condamnă Rusia pentru incidentul cu drona de la Galați
NEWS ALERT Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”
21:42
Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Un viitor sumbru: Omenirea ar putea înregistra o scădere drastică a populației până în 2064
TENSIUNI WSJ: Pentagonul le interzice jurnaliștilor accesul la biroul de presă. Care sunt motivele invocate
13:17
WSJ: Pentagonul le interzice jurnaliștilor accesul la biroul de presă. Care sunt motivele invocate
JUSTIȚIE Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară
12:51
Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară
GALERIE FOTO „George Constanza”, apariție rară la Los Angeles. Cum arată acum Jason Alexander, starul din „Seinfeld”
12:45
„George Constanza”, apariție rară la Los Angeles. Cum arată acum Jason Alexander, starul din „Seinfeld”
LIFESTYLE Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței
12:40
Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței
FLASH NEWS Reuters: Siria profită neașteptat pe urma războiului din Iran. După ani de zile, companiile aeriene îi traversează din nou spațiul aerian
12:34
Reuters: Siria profită neașteptat pe urma războiului din Iran. După ani de zile, companiile aeriene îi traversează din nou spațiul aerian
VIDEO Oana Țoiu a testat răbdarea membrilor ONU. După discursul de 10 minute al ministrei demise, președintele de Consiliu a limitat durata discursurilor la 3 minute
12:26
Oana Țoiu a testat răbdarea membrilor ONU. După discursul de 10 minute al ministrei demise, președintele de Consiliu a limitat durata discursurilor la 3 minute

Cele mai noi

Trimite acest link pe