Oana Țoiu a testat răbdarea membrilor ONU. După discursul de 10 minute al ministrei demise, președintele de Consiliu a limitat durata discursurilor la 3 minute

Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată de România după incidentul de la Galați, a fost segmentată de un moment mai puțin obișnuit. Discursul de peste 10 minute susținut de Oana Țoiu l-a determinat pe președintele ședinței să reamintească regulile de procedură și să limiteze intervențiile ulterioare ale delegațiilor la maximum trei minute.

Președintele ședinței a cerut reprezentanților statelor prezente la discuții să își concentreze discursul pentru a permite desfășurarea agendei și participarea tuturor vorbitorilor înscriși.

„Îi mulțumesc doamnei Țoiu pentru prezentare. De asemenea, doresc să reamintesc tuturor participanților să își limiteze discursurile la maxim trei minute pentru a permite Consiliului să își desfășoare eficient activitatea. De altfel, lumina roșie a microfonului va semnala expirarea celor 3 minute, după care se va închide automat”, a precizat președintele ședinței de securitate a ONU.

Oana Țoiu a testat răbdarea membrilor ONU

Discursul ministrei de Extrene a României a fost, de altfel, mai lung decât cel al reprezentantului Ucrainei.

„Gravitatea acestui moment nu poate fi subestimată”, a declarat Oana Țoiu, subliniind că aceasta este prima dată de la înființarea ONU când România solicită convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru o situație care privește direct propria sa securitate.

„Avem o responsabilitate comună nu doar să trasăm o linie roșie, ci să ne asigurăm că această linie nu este mutată”, a afirmat ea.

Deși România a înregistrat peste 40 de pătrunderi în spațiul său aerian ale unor drone ale Federației Ruse numai în anul 2026, este pentru prima dată când un astfel de incident s-a soldat cu răniți în rândul civililor, a precizat Țoiu.

„România este ferm alături de cetățenii Ucrainei”

„Gravitatea acțiunii și responsabilitatea autorului sunt clare”, a subliniat ea, precizând că un raport tehnic românesc a identificat dovezi clare și concludente care arată că drona implicată era un model rusesc „Geran-2”, similar altor drone observate anterior în spațiul aerian al României.

„România este ferm alături de cetățenii Ucrainei, a căror suveranitate trebuie respectată pe deplin și a căror reziliență merită admirată (…) Trebuie să continuăm să creștem presiunea diplomatică asupra agresorului pentru a opri acest război”, a adăugat ea.

Consiliul de Securitate – cel mai puternic instrument comun al comunității internaționale pentru a împiedica normalizarea războiului – trebuie să abordeze situația aflată în prezent pe agenda sa, este mesajul ministrei de Externe a României.

