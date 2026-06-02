Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu a testat răbdarea membrilor ONU. După discursul de 10 minute al ministrei demise, președintele de Consiliu a limitat durata discursurilor la 3 minute

Oana Țoiu a testat răbdarea membrilor ONU. După discursul de 10 minute al ministrei demise, președintele de Consiliu a limitat durata discursurilor la 3 minute

Gilda Popa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată de România după incidentul de la Galați, a fost segmentată de un moment mai puțin obișnuit. Discursul de peste 10 minute susținut de Oana Țoiu l-a determinat pe președintele ședinței să reamintească regulile de procedură și să limiteze intervențiile ulterioare ale delegațiilor la maximum trei minute.

Președintele ședinței a cerut reprezentanților statelor prezente la discuții să își concentreze discursul pentru a permite desfășurarea agendei și participarea tuturor vorbitorilor înscriși.

„Îi mulțumesc doamnei Țoiu pentru prezentare. De asemenea, doresc să reamintesc tuturor participanților să își limiteze discursurile la maxim trei minute pentru a permite Consiliului să își desfășoare eficient activitatea. De altfel, lumina roșie a microfonului va semnala expirarea celor 3 minute, după care se va închide automat”, a precizat președintele ședinței de securitate a ONU.

Oana Țoiu a testat răbdarea membrilor ONU

Discursul ministrei de Extrene a României a fost, de altfel, mai lung decât cel al reprezentantului Ucrainei.

„Gravitatea acestui moment nu poate fi subestimată”, a declarat Oana Țoiu, subliniind că aceasta este prima dată de la înființarea ONU când România solicită convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru o situație care privește direct propria sa securitate.

„Avem o responsabilitate comună nu doar să trasăm o linie roșie, ci să ne asigurăm că această linie nu este mutată”, a afirmat ea.

Deși România a înregistrat peste 40 de pătrunderi în spațiul său aerian ale unor drone ale Federației Ruse numai în anul 2026, este pentru prima dată când un astfel de incident s-a soldat cu răniți în rândul civililor, a precizat Țoiu.

„România este ferm alături de cetățenii Ucrainei”

„Gravitatea acțiunii și responsabilitatea autorului sunt clare”, a subliniat ea, precizând că un raport tehnic românesc a identificat dovezi clare și concludente care arată că drona implicată era un model rusesc „Geran-2”, similar altor drone observate anterior în spațiul aerian al României.

„România este ferm alături de cetățenii Ucrainei, a căror suveranitate trebuie respectată pe deplin și a căror reziliență merită admirată (…) Trebuie să continuăm să creștem presiunea diplomatică asupra agresorului pentru a opri acest război”, a adăugat ea.

Consiliul de Securitate – cel mai puternic instrument comun al comunității internaționale pentru a împiedica normalizarea războiului – trebuie să abordeze situația aflată în prezent pe agenda sa, este mesajul ministrei de Externe a României.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței
12:40
Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței
DECIZIE Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, anunță că demisionează din conducerea partidului: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
12:32
Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, anunță că demisionează din conducerea partidului: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
SĂNĂTATE Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
11:19
Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
ACTUALITATE Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
11:00
Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
MEDIA Răzvan Dumitrescu, primul mesaj video după demisia de la Antena3 CNN. Ce mesaj a vrut să transmită jurnalistul și ce promisiune a făcut
10:44
Răzvan Dumitrescu, primul mesaj video după demisia de la Antena3 CNN. Ce mesaj a vrut să transmită jurnalistul și ce promisiune a făcut
VIDEO Recidivist trimis în judecată pentru fals informatic în formă continuată la sesizarea președintelui Nicușor Dan. Motivele din rechizitoriu
10:39
Recidivist trimis în judecată pentru fals informatic în formă continuată la sesizarea președintelui Nicușor Dan. Motivele din rechizitoriu
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Un viitor sumbru: Omenirea ar putea înregistra o scădere drastică a populației până în 2064

Cele mai noi

Trimite acest link pe