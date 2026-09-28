Dunărea rămâne la un nivel critic, iar navigația este grav afectată. Sunt barje blocate la Calafat, navele de pasageri nu mai pot trece de Drobeta-Turnu Severin, iar bacul de la Bechet nu funcționează de patru luni. Debitul fluviului la intrarea în țară este de aproape trei ori sub media lunii septembrie.

Navigație complet blocată la Calafat și Drobeta-Turnu Severin

Azi, Dunărea are un debit de 1.500 de metri cubi pe secundă, iar la sfârșitul săptămânii ajunge la 1.350. Normal pentru această perioadă ar trebui să ajungă la un debit de 3.800 de metri cubi pe secundă. Iar efectele se văd în continuare în ceea ce privește navigația.

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„Sunt barje în continuare blocate la Calafat. Nu avem vești bune pentru că nu a plouat. Și navele de pasageri nu ajung la Vidin și rămân în portul din Drobeta Turnu Severin”, spune Petre Ureche, reprezentant Căpitănia Mehedinți.

Blocaj total la Bechet: Bacul nu mai circulă de 4 luni

Localnicii spun că de 50 de ani nu au mai văzut Dunărea atât de scazută.

Din cauza nivelului scăzut al Dunării, nici bacul din Bechet nu funcționează de 4 luni.