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Premierul desemnat Siegfried Mureșan, care reprezintă partidul care a luat 14% în alegeri, spune că votul împotriva sa este un vot „împotriva intereselor României”

Olga Borșcevschi
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Siegfried Mureșan, premierul propus de președintele Nicușor Dan, a reacționat în urma deciziei oficiale a conducerii PSD de a nu-i vota Cabinetul. Mureșan acuză că PSD nu este un partid european, că decizia s-a luat în grabă și că nu e spre binele țării.

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Siegfried Mureșan, noi critici la adresa PSD

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Siegfried Mureșan a lansat un nou val de critici la adresa Partidului Social Democrat, după ce formațiunea a anunțat că își menține poziția și că nu va susține propunerea sa de guvern.

„Dacă Partidul Social-Democrat nu va vota acest Guvern, atunci Partidul Social Democrat continuă criza politică, și dacă Partidul Social-Democrat nu va vota acest Guvern proeuropean, cu miniștrii pro-europeni și cu program proeuropean, atunci Partidul Social-Democrat nu va mai putea convinge pe nimeni că este partid proeuropean. Într-o ședință limitată astăzi, după o ședință de câteva minute, fără a analiza serios programul de guvernare, au luat această decizie. PSD-ul astăzi a dovedit din nou că pune partidul înaintea țării. Țara are nevoie de depășirea crizei politice”, a declarat Siegfried Mureșan, luni, după aflarea poziției social-democrate față de propunerea sa de guvern.

Siegfried Muresan, premierul desemnat, sustine declaratii de presa la Palatul Parlamentului din Bucuresti, miercuri, 23 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Dacă PSD nu va vota acest Guvern, atunci continuă criza politică”

Premierul desemnat a anunțat că va continua negocierile cu celelalte grupuri parlamentare, întrucât coaliția care îl susține se bucură doar de 170 de voturi, sub pragul necesar de 233 pentru învestire.

„Noi, cele trei partide, am luat în serios această desemnare. Am venit cu programul de guvernare, cu lista de miniștri și mergem acum pentru a îndeplini procedurile. Mergem la vot și votul se dă în Parlament. Cu aritmetica parlamentară, situația este următoarea. Noi, cele trei grupuri parlamentare, PNL, USR și UDMR, avem 170 de voturi”, a declarat Mureșan.

El a mai spus că au avut loc discuții cu parlamentarii neafiliați și că urma să se întâlnească și cu reprezentanții grupului minorităților naționale, precizând că pe agenda discuției se află modul în care va fi scăzut numărul de parlamentari.

„Chiar acum voi merge la o discuție cu grupul minorităților naționale. Discuțiile cu grupul parlamentar al minorităților naționale se referă într-adevăr la numărul de parlamentari. Noi am agreat în coaliție ca pe durata mandatului acestui guvern să reducem numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ”, a mai spus Mureșan.

Declarațiile sale au fost făcute după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirma că parlamentarii social-democrați nu vor vota propunerea Siegfried Mureșan. (M)

„Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament”, declara președintele Camerei Deputaților.

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